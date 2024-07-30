В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее шести человек. Двое из них — подростки

Как минимум шесть человек погибли в столкновениях с полицией в Венесуэле, начавшихся после объявления Национальным избирательным советом результатов президентских выборов. Об этом 30 июля сообщает EFE со ссылкой на венесуэльских правозащитников.

По имеющимся данным, двое из погибших — подростки, а остальные — в возрасте от 19 до 40 лет. 84 человека получили ранения в ходе протестов, пострадали и 48 сотрудников полиции.

Между тем правоохранительные органы Венесуэлы сообщили о задержании 749 человек, которых назвали «преступниками», а переизбранный в третий раз президент Николас Мадуро и министр обороны Владимир Падрино Лопес заявили о попытке государственного переворота.