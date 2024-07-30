    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd86.33eur93.29

    В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее шести человек. Двое из них — подростки

    814
    3 комментария

    Как минимум шесть человек погибли в столкновениях с полицией в Венесуэле, начавшихся после объявления Национальным избирательным советом результатов президентских выборов. Об этом 30 июля сообщает EFE со ссылкой на венесуэльских правозащитников.

    По имеющимся данным, двое из погибших — подростки, а остальные — в возрасте от 19 до 40 лет. 84 человека получили ранения в ходе протестов, пострадали и 48 сотрудников полиции.

    Между тем правоохранительные органы Венесуэлы сообщили о задержании 749 человек, которых назвали «преступниками», а переизбранный в третий раз президент Николас Мадуро и министр обороны Владимир Падрино Лопес заявили о попытке государственного переворота.

    «Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников», — заявил Лопес.

    Масштабные протесты в стране продолжаются уже второй день.

    Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 год: он возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году.

    Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

    Девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств.

    Кремль призвал венесуэльскую оппозицию смириться с результатами выборов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВенесуэлаПротестыВыборы президентаНиколас МадуроКаракасПогибшие
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    27732961130 Июл 2024 в 21:56
    NO PASSARAN !
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close