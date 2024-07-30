В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее шести человек. Двое из них — подростки

Как минимум шесть человек погибли в столкновениях с полицией в Венесуэле, начавшихся после объявления Национальным избирательным советом результатов президентских выборов. Об этом 30 июля сообщает EFE со ссылкой на венесуэльских правозащитников.
По имеющимся данным, двое из погибших — подростки, а остальные — в возрасте от 19 до 40 лет. 84 человека получили ранения в ходе протестов, пострадали и 48 сотрудников полиции.
Между тем правоохранительные органы Венесуэлы сообщили о задержании 749 человек, которых назвали «преступниками», а переизбранный в третий раз президент Николас Мадуро и министр обороны Владимир Падрино Лопес заявили о попытке государственного переворота.
«Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников», — заявил Лопес.
Масштабные протесты в стране продолжаются уже второй день.
Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 год: он возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году.
Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.
Девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств.
Кремль призвал венесуэльскую оппозицию смириться с результатами выборов.