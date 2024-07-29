Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах, набирая 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.
Явка составила 59%. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил
Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай ранее потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы назвало это вмешательством в выборы и право народа на самоопределение. Президент Аргентины Хавьер Милей до появления первых результатов голосования заявил, что не признает выборы.
Николас Мадуро возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году.