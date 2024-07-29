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    Николас Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы

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    Лидер Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах, набирая 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, передает РИА Новости.

    Явка составила 59%. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса. Его соперник Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов, или 44,2%.

    Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай ранее потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы назвало это вмешательством в выборы и право народа на самоопределение. Президент Аргентины Хавьер Милей до появления первых результатов голосования заявил, что не признает выборы.

    Николас Мадуро возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году.

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