Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра результатов выборов в Венесуэле

Девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств (ОАГ). Об этом 29 июля сообщает EFE.
Издание цитирует декларацию 9 государств, в которой отмечается необходимость присутствия на выборах в Венесуэле независимых наблюдателей, важность прозрачности подсчета голосов и несомненность результатов.
В связи с растущей обеспокоенностью ситуацией в Венесуэле, власти вышеупомянутых стран Латинской Америки планируют созвать чрезвычайную встречу по итогам президентских выборов.
Ранее стало известно, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах. Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил его президентом страны на период с 2025-го по 2031 год.
Президент РФ Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на должность. Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро, такое же решение приняли власти Перу и Чили. Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.
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Панама отозвала дипломатический персонал и заявила о приостановке дипотношений с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших выборов.