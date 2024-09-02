США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике

Соединенные Штаты конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сочтя его приобретенным в обход санкций, и переправили борт во Флориду. Об этом 2 сентября сообщает CNN.

Специалисты описывают арестованный самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One: фотографии воздушного судна появлялись ранее в СМИ во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

«Захват самолета главы иностранного государства — неслыханный случай для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — сказал CNN один из официальных представителей американской администрации.

Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В аресте и транспортировке судна участвовали несколько федеральных агентств, включая следственное управление министерства внутренней безопасности, торговых агентов, бюро промышленности и безопасности и министерство юстиции.

