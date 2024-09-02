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Общество США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике

3 797
10 комментариев

Соединенные Штаты конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сочтя его приобретенным в обход санкций, и переправили борт во Флориду. Об этом 2 сентября сообщает CNN.

Специалисты описывают арестованный самолет как венесуэльский эквивалент Air Force One: фотографии воздушного судна появлялись ранее в СМИ во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

«Захват самолета главы иностранного государства — неслыханный случай для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — сказал CNN один из официальных представителей американской администрации.

Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В аресте и транспортировке судна участвовали несколько федеральных агентств, включая следственное управление министерства внутренней безопасности, торговых агентов, бюро промышленности и безопасности и министерство юстиции.

Власти Доминиканской Республикой уведомили Каракас об изъятии «борта № 1». У правительства Венесуэлы есть возможность обжаловать конфискацию.

Верховный суд Венесуэлы в конце августа подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года. Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

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Венесуэла Самолет США Конфискация Николас Мадуро
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Комментарии
10
282524203
2 сентября 2024, 19:23
Просто Звери.
Mies
2 сентября 2024, 19:29
А в Улан-Баторе, тоже так можно?
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