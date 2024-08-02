Госдеп США признал соперника Николаса Мадуро победителем президентских выборов в Венесуэле

Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов в Венесуэле. Официально Каракас сообщил о победе Николаса Мадуро, который возглавит страну третий срок подряд, пишет 2 августа «Коммерсантъ».
В госдепе полагают, что обработка голосов на выборах прошла с нарушениями, поскольку Мадуро контролирует Национальный избирательный совет.
«Результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа»,— заявили в США. В госдепе добавили, что американскому и венесуэльскому народу «ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов». В Вашингтоне полагают, что в Венесуэле пора начать диалог про «уважительный и мирный» переход власти.