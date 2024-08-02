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    Госдеп США признал соперника Николаса Мадуро победителем президентских выборов в Венесуэле

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    Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов в Венесуэле. Официально Каракас сообщил о победе Николаса Мадуро, который возглавит страну третий срок подряд, пишет 2 августа «Коммерсантъ».

    В госдепе полагают, что обработка голосов на выборах прошла с нарушениями, поскольку Мадуро контролирует Национальный избирательный совет.

    «Результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа»,— заявили в США. В госдепе добавили, что американскому и венесуэльскому народу «ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов». В Вашингтоне полагают, что в Венесуэле пора начать диалог про «уважительный и мирный» переход власти.

    Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

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