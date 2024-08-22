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Власть Общество Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года

Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года

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17 комментариев

Избирательная палата Верховного суда Венесуэлы подтвердила победу Николаса Мадуро на президентских выборах и признала его избранным главой государства на 2025–2031 годы. Об этом 22 августа сообщил телеканал Telesur.

Соперник Мадуро и кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес не явился в суд, в связи с чем, по заявлению судьи, в его отношении должны быть приняты меры.

Ранее девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств (ОАГ).

Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

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Комментарии
17
Младший брат
22 августа 2024, 20:42
Нефти море, могли бы жить и жить, а страна доведена до уровня Гаити, если не хуже.
VKuser279092
22 августа 2024, 20:14
Несчастная Венесуэла. Как и все страны с несменяемыми "президентами" и прочими "великими руководителями".
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