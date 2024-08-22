Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года

Избирательная палата Верховного суда Венесуэлы подтвердила победу Николаса Мадуро на президентских выборах и признала его избранным главой государства на 2025–2031 годы. Об этом 22 августа сообщил телеканал Telesur.

Соперник Мадуро и кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес не явился в суд, в связи с чем, по заявлению судьи, в его отношении должны быть приняты меры.

Ранее девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай и Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств (ОАГ).

Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.



Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

