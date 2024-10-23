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Происшествия Skoda подбила кроссовер и улетела в ларек на Измайловском. Видео

Skoda подбила кроссовер и улетела в ларек на Измайловском. Видео

Два легковых автомобиля не поделили перекресток в Адмиралтейском районе Петербурга, а досталось ларьку и пассажирке. Столкновение попало на камеру.

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12 комментариев

Авария произошла в 10:50 23 октября на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы. Столкнулись кроссовер Geely Coolray и легковой автомобиль Skoda Rapid. На записи с камеры наблюдения видно, что водитель «Джили» повернул налево с Измайловского на 7-ю Красноармейскую, и в этот момент в бок кроссовера врезалась ехавшая по встречной полосе «Шкода». От удара последняя вылетела на тротуар и врезалась в торговый ларек.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка «Джили».

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Комментарии
12
Генрих Восьмой
1 час
Не было у людей проблем, так сели они за руль.
chip1
1 час
Поворачиваешь на лево, жди пока встречка проедет, не хочешь ждать, плати.
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