Skoda подбила кроссовер и улетела в ларек на Измайловском. Видео

Авария произошла в 10:50 23 октября на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы. Столкнулись кроссовер Geely Coolray и легковой автомобиль Skoda Rapid. На записи с камеры наблюдения видно, что водитель «Джили» повернул налево с Измайловского на 7-ю Красноармейскую, и в этот момент в бок кроссовера врезалась ехавшая по встречной полосе «Шкода». От удара последняя вылетела на тротуар и врезалась в торговый ларек.