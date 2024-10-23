«Сервера деградируют, где-то выключились». РКН заявил о падении трафика YouTube в России

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил журналистам, что сервера Google Global Cache в России деградируют и трафик YouTube в РФ падает. Отсутствие проблем на мобильном интернете он объяснил более мощными серверами, передает 23 октября ТАСС.

По словам Липова, в России было очень много серверов Google: почти каждый узел с большим количеством абонентов был присоединен к серверу GGC. Однако после ухода из РФ компания перестала их поддерживать, и в них «никто не вкладывался».

«Сервера деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи», — сказал глава РКН в кулуарах форума «Спектр», посвященного регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий. У мобильных операторов связи трафик все еще сохраняется: рядом с их узлами, видимо, были установлены «более мощные сервера», пояснил Липов.

При этом в РКН отмечают рост популярности российских площадок VK и Rutube, а также рост трафика в сторону торрентов. «То есть происходит переформатирование того, что принято называть пользовательским опытом, — люди переориентируются в первую очередь на наши легальные сервисы», — сказал глава ведомства. По его словам, никакого взаимодействия между РКН и Google сейчас нет.