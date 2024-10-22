Когда деревья были зелеными, а автобусы — желтыми: угадайте эпоху по общественному транспорту

Городской пейзаж всегда подскажет, в какой точке истории вы очутились. Вывески на домах, одежда прохожих, знаковые здания или их отсутствие — и вот вы уже все поняли с точностью если не до года, то до десятилетия. Но можно же просто взглянуть на проезжающий мимо трамвай или троллейбус! Транспорт — одна из ярких примет эпохи. Ниже мы собрали небольшое фотодепо. Попробуйте угадать, из какой эпохи прибыли эти красавцы.
Максимальная скорость конки, «бабушки трамвая», составляла 8 км/ч, за что ее даже дразнили незамысловатым стихотворением: «Конка, конка, догони цыпленка». А какой из знаменитых поэтов при желании мог бы стать ее пассажиром?
Михаил Лермонтов
Осип Мандельштам
Иосиф Бродский
Когда в нашем городе было всего 35 автобусных маршрутов, именно эта модель транспорта была самой массовой. А на остановке возле кинотеатра пассажиры, скорее всего, выходили ради этой культовой картины.
«Любовь и голуби»
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
«Карнавальная ночь»
Перед вами реплика первого петербургского трамвая. Он вышел на маршрут №4 от Адмиралтейства на Васильевский остров еще до революции, но успел поработать и для граждан Советской России. Какую из исторических эпох застала эта модель?
Новую экономическую политику
Вторую пятилетку
Великую Отечественную войну
Помните этот желтый автобус? На фото — более поздний и улучшенный вариант модели ЛиАЗ-677, опытные партии которой выпустили еще в конце 1960-х. Серийное производство модифицированной версии началось в том же десятилетии, когда была изобретена одна знаменитая головоломка. Но какая?
«Пятнашки»
«Тетрис»
Кубик Рубика
Трамвайные вагоны с остекленными скосами крыш были известны как «аквариумы». К сожалению, в дождь второй свет протекал, так что, по воспоминаниям современников, приходилось ехать, открыв над головой зонт. Когда в нашем городе появился этот незадачливый транспорт?
В «Хрущевскую оттепель»
В эпоху застоя
В годы перестройки
Этот междугородный автобус с футуристичным внешним видом называли «Ракетой». Но когда он впервые сошел со сборочной линии венгерского завода «Икарус»?
До запуска первого спутника
В год полета Юрия Гагарина
После полета Валентины Терешковой
Можно сказать, что у этого транспортного средства есть собственный гимн. Кто и когда его сочинил?
Юрий Антонов в 1970-х годах
Борис Гребенщиков в 1980-х годах
Булат Окуджава в 1950-х годах
Так выглядит современный петербургский автобус узнаваемого лазурного цвета. Этот оттенок уже стал привычной частью «транспортного стиля» нашего города. А когда он был впервые опробован на дорогах?
Одновременно с появлением карты «Подорожник»
В год запуска трамвайного маршрута «Первый туристический»
Когда заработал Западный скоростной диаметр
Фотографии: пресс-служба Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, Сергей Михайличенко/ Фонтанка.ру