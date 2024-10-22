Когда деревья были зелеными, а автобусы — желтыми: угадайте эпоху по общественному транспорту

Городской пейзаж всегда подскажет, в какой точке истории вы очутились. Вывески на домах, одежда прохожих, знаковые здания или их отсутствие — и вот вы уже все поняли с точностью если не до года, то до десятилетия. Но можно же просто взглянуть на проезжающий мимо трамвай или троллейбус! Транспорт — одна из ярких примет эпохи. Ниже мы собрали небольшое фотодепо. Попробуйте угадать, из какой эпохи прибыли эти красавцы.