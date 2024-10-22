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Город Образ жизни Тесты Когда деревья были зелеными, а автобусы — желтыми: угадайте эпоху по общественному транспорту

Когда деревья были зелеными, а автобусы — желтыми: угадайте эпоху по общественному транспорту

Проверьте себя на знание бензиновой, электрической и — почему бы нет — конной «наземки»

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Городской пейзаж всегда подскажет, в какой точке истории вы очутились. Вывески на домах, одежда прохожих, знаковые здания или их отсутствие — и вот вы уже все поняли с точностью если не до года, то до десятилетия. Но можно же просто взглянуть на проезжающий мимо трамвай или троллейбус! Транспорт — одна из ярких примет эпохи. Ниже мы собрали небольшое фотодепо. Попробуйте угадать, из какой эпохи прибыли эти красавцы.

ТЕСТПройден 716 раз
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Максимальная скорость конки, «бабушки трамвая», составляла 8 км/ч, за что ее даже дразнили незамысловатым стихотворением: «Конка, конка, догони цыпленка». А какой из знаменитых поэтов при желании мог бы стать ее пассажиром?

  • Михаил Лермонтов

  • Осип Мандельштам

  • Иосиф Бродский

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Когда в нашем городе было всего 35 автобусных маршрутов, именно эта модель транспорта была самой массовой. А на остановке возле кинотеатра пассажиры, скорее всего, выходили ради этой культовой картины.

  • «Любовь и голуби»

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

  • «Карнавальная ночь»

3 / 8

Перед вами реплика первого петербургского трамвая. Он вышел на маршрут №4 от Адмиралтейства на Васильевский остров еще до революции, но успел поработать и для граждан Советской России. Какую из исторических эпох застала эта модель?

  • Новую экономическую политику

  • Вторую пятилетку

  • Великую Отечественную войну

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Помните этот желтый автобус? На фото — более поздний и улучшенный вариант модели ЛиАЗ-677, опытные партии которой выпустили еще в конце 1960-х. Серийное производство модифицированной версии началось в том же десятилетии, когда была изобретена одна знаменитая головоломка. Но какая?

  • «Пятнашки»

  • «Тетрис»

  • Кубик Рубика

5 / 8

Трамвайные вагоны с остекленными скосами крыш были известны как «аквариумы». К сожалению, в дождь второй свет протекал, так что, по воспоминаниям современников, приходилось ехать, открыв над головой зонт. Когда в нашем городе появился этот незадачливый транспорт?

  • В «Хрущевскую оттепель»

  • В эпоху застоя

  • В годы перестройки

6 / 8

Этот междугородный автобус с футуристичным внешним видом называли «Ракетой». Но когда он впервые сошел со сборочной линии венгерского завода «Икарус»?

  • До запуска первого спутника

  • В год полета Юрия Гагарина

  • После полета Валентины Терешковой

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Можно сказать, что у этого транспортного средства есть собственный гимн. Кто и когда его сочинил?

  • Юрий Антонов в 1970-х годах

  • Борис Гребенщиков в 1980-х годах

  • Булат Окуджава в 1950-х годах

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Так выглядит современный петербургский автобус узнаваемого лазурного цвета. Этот оттенок уже стал привычной частью «транспортного стиля» нашего города. А когда он был впервые опробован на дорогах?

  • Одновременно с появлением карты «Подорожник»

  • В год запуска трамвайного маршрута «Первый туристический»

  • Когда заработал Западный скоростной диаметр

Фотографии: пресс-служба Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга, Сергей Михайличенко/ Фонтанка.ру

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