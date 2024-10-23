Эрдоган заявил, что Турция решает проблему с российскими банковскими переводами

Президенты России и Турции встретились на саммите БРИКС в Казани 23 октября и обсудили список важных для стран вопросов. В том числе, поставки газа, СВО и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщают федеральные СМИ, Путин заявил, что между Россией и Турцией отношения носят добрососедский и конструктивный характер. Он также отметил, что объем торговли между странами за последние 8 месяцев вырос на 6 %.

Также президенты продолжат обсуждать возможность создания в Турции газового хаба. Россия, по словам Путина, рассчитывает, что в 2025 году АЭС «Аккую» начнет энергоподачу.

Также, по мнению российского президента, позиции двух стран по Ближнему Востоку «очень близки». Отмечается, что Владимир Путин намерен проинформировать Эрдогана по ситуации вокруг Украины.

Эрдоган заверил Путина, что Турция решает проблемы с банковскими переводами между РФ и Турцией.