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Город Центр разработки и производства БПЛА обойдется Петербургу в 3 млрд рублей. Финансировать строительство будет город

Центр разработки и производства БПЛА обойдется Петербургу в 3 млрд рублей. Финансировать строительство будет город

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16 комментариев

Создание научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в Шушарах обойдется в 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ. Сам центр займет площадь 18 600 кв. м и расположится на территории Особой экономической зоны Петербурга. Планируется, что проект будет реализован в 2026 году.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, строительство будет вестись на средства из городского бюджета. «Сначала строится здание, а потом будет два варианта развития событий: либо город самостоятельно оборудует (может быть, потребуется софинансирование из федерального бюджета), либо оборудовать будут резиденты НПЦ», — отметили там.

О том, что в Петербурге появится научно-производственный центр БПЛА, стало известно в 2023 году. Изначально сообщалось, что он откроется к 2025 году. Городские власти отмечали, что сначала договаривались с федеральным центром о финансировании 50 на 50. Потом концепция поменялась: федеральные власти пообещали дать денег на оборудование, ожидая, что город займется капитальным строительством.

В 2024 году региональный центр по разработке и производству беспилотных авиационных систем (БАС) открыли на базе Технопарка Петербурга. Сейчас там 42 резидента, разрабатывающих БПЛА, их конструктивные части, двигатели, системы управления и ПО.

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НПЦ БАС Шушары Беспилотники БПЛА Петербург Особая экономическая зона
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Комментарии
17
never mind
56 минут
Ну да. БПЛА вместо метро. Пушки вместо масла.
Garik.Maremanov.1-1
35 минут
Финансировать все будет не какой-то там "город", а мы, налогоплательщики.
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