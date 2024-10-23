Центр разработки и производства БПЛА обойдется Петербургу в 3 млрд рублей. Финансировать строительство будет город

Создание научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в Шушарах обойдется в 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ. Сам центр займет площадь 18 600 кв. м и расположится на территории Особой экономической зоны Петербурга. Планируется, что проект будет реализован в 2026 году.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, строительство будет вестись на средства из городского бюджета. «Сначала строится здание, а потом будет два варианта развития событий: либо город самостоятельно оборудует (может быть, потребуется софинансирование из федерального бюджета), либо оборудовать будут резиденты НПЦ», — отметили там.

О том, что в Петербурге появится научно-производственный центр БПЛА, стало известно в 2023 году. Изначально сообщалось, что он откроется к 2025 году. Городские власти отмечали, что сначала договаривались с федеральным центром о финансировании 50 на 50. Потом концепция поменялась: федеральные власти пообещали дать денег на оборудование, ожидая, что город займется капитальным строительством.

В 2024 году региональный центр по разработке и производству беспилотных авиационных систем (БАС) открыли на базе Технопарка Петербурга. Сейчас там 42 резидента, разрабатывающих БПЛА, их конструктивные части, двигатели, системы управления и ПО.