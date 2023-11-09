Дроны приземлят в Петербурге. Смольный определился, как будет развивать беспилотную авиацию

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга разработали программу развития беспилотной авиации. К 2025 году в Шушарах должен появиться научно-производственный центр, а полеты грузовых дронов хотят испытывать в районе Ржевки и Пискаревки. Но сперва придется получить от федеральных властей разрешение на введение экспериментального правового режима и разобраться с механизмом финансирования.



О том, что у Петербурга появилась «программа развития беспилотия», рассказал заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Дмитрий Прожерин в ходе Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35». По его словам, документ был принят в сентябре и включает такие разделы, как развитие производителей, кадры, научно-производственный центр и экспериментальный правовой режим.



Программа В том числе беспилотную специализацию будет иметь четвертая площадка Особой экономической зоны в Шушарах. По словам чиновника, сейчас власти города находятся на финальной стадии заключения соответствующего соглашения с Минэкономразвития. «Это и разработка комплектующих, и производство», — сказал он.



Превращение Петербурга в «опорную площадку» нацпроекта по беспилотникам Александр Беглов анонсировал еще в начале 2023 года. В частности, сообщалось, что в Северной столице будет создан научно-производственный центр компетенций, но что он будет собой представлять, не уточнялось. О том, что бывшие территории завода Toyota в Шушарах площадью 120 га войдут в контур Особой экономической зоны, стало известно летом 2023 года, но специализация площадки не раскрывалась.

По словам Дмитрия Прожерина, специализацией научно-производственного центра Петербурга будет «разработка и тестирование беспилотных систем в экстремальных условиях эксплуатации». Модератор сессии, основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов уточнил, что петербургский НПЦ также будет делать упор на программное обеспечение, искусственный интеллект, системы управления безопасностью полетов, двигатели и решения в сфере аэродинамики.



Правда, пока в подвешенном состоянии находится вопрос с деньгами. Так, изначально городские власти договаривались с федеральным центром о финансировании 50 на 50. Потом концепция поменялась: федеральные власти пообещали дать денег на оборудование, ожидая, что город займется капитальным строительством. После того как Смольный согласился, федеральные власти вновь пересчитали экономику и сообщили, что готовы покрыть лишь 40% расходов на оборудование. Такие перерасчеты озадачили Смольный. «Как-то не очень экономика играет. Петербург не такой уж богатый регион», — прокомментировал Дмитрий Прожерин. Но от проекта город, по его словам, не отказывается: «В регионе заложены деньги на проектирование НПЦ в Шушарах. Похожий инновационный мы уже построили в «Новоорловской» для «Газпрома». Поэтому мы идем этим путем и ждем дополнительных разъяснений от Федерации».



Но площадка ОЭЗ — это лишь часть концепции, рассчитанная на привлечение новых инвесторов. Также власти планируют поддерживать существующих производителей беспилотников, в частности, через Генплан давая им возможность расширяться в рамках своей территории, помогать малым инновационным компаниям через центры коллективного пользования и бизнес-инкубаторы, а также совместно с ведущими вузами готовить кадры и двигать науку в этой области.



Полигон для беспилотников В Петербурге также может заработать экспериментальный правовой режим (ЭПР), который даст возможность испытывать беспилотники в условиях городской среды, рассказала глава Агентства внешнего транспорта (АВТ) Александра Бахмутская.

Минэкономики инициировало в Петербурге тестирование беспилотных авиационных систем еще в начале года. Пилотный проект в рамках ЭПР предполагалось начать весной 2023 года, но вместо этого небо над Северной столицей сначала вовсе закрыли для дронов с некоторыми исключениями, а затем открыли, но продолжили тщательно фильтровать заявки.



«Нам стало известно, что Минэкономразвития в ближайший месяц повторно запросит все согласования», — рассказала Бахмутская, уточнив, что не хватает согласования по линии силовых ведомств. По ее словам, за время действия ограничений город наработал хорошую практику отслеживания полетов беспилотников с использованием транспондеров: «Надеемся, что ведомства, которые участвуют в согласовании ЭПР, более благосклонно посмотрят на нашу заявку. Но раньше первого квартала следующего года мы не будем понимать, есть ли у нашего ЭПР право на согласование».



По словам Дмитрия Прожерина, в рамках ЭПР также будет тестироваться эксплуатация беспилотников в экстремальных условиях. «Это и холод, и жара», — пояснил он. При этом основной задачей будет обеспечение безопасности горожан. По мнению Анны Бахмутской, при применении технологии транспондеров можно совместить ЭПР и безопасность воздушного пространства, даже при повышенных мерах в условиях СВО.



Сейчас в Петербурге разворачивают систему мониторинга использования воздушного пространства. В этом году «АВТ» заключил контракт с ПАО «НПО «Алмаз» для размещения 34 приемных и приемо-передающей станций за 94,4 млн рублей. Для полной реализации проекта необходимо смонтировать ещё 20 приемных и приемо-передающих станций, ранее сообщала «Фонтанке» Анна Бахмутская.

Система позволяет мониторить как пилотируемые, так и беспилотные воздушные суда, а также фиксировать и хранить информацию о нарушениях/отклонениях от правил использования воздушного пространства и поданных планов полетов. Радиус обнаружения дронов, в зависимости от высоты полёта, составляет от 5 до 7 км. Экспериментальный правовой режим даст возможность тестировать использование дронов в городской среде, в том числе доставки с их помощью грузов. Экспериментальные полеты будут проводить на высоте, не превышающей 150 м от земли. Разрешение на полеты планируется выдавать через специальный цифровой сервис, который разработала компания «Флай дрон».



Впрочем, по информации «Фонтанки», тестирование будут проводить не над всем городом, а в специально выделенной зоне на правом берегу Невы, между Большой Охтой, Ржевкой и Пискаревкой.



Также в планах Смольного дальнейшее развитие наземной инфраструктуры, рассматривается возможность создания общедоступных дронопойнтов, посадочных площадок, в том числе аварийных.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

