Была не БПЛА. Готов ли Петербург стать столицей беспилотной авиации в России

Фото: Сергей Коньков/ТАСС Поделиться Поделиться





Власти Петербурга хотят сделать город центром развития беспилотных авиационных систем (БАС). Бизнес поддерживает идею, но опасается, что недавние гонки за НЛО в небе над Северной столицей и атаки дронов в пяти регионах РФ поставят тест-драйв в городских условиях на паузу. «Фонтанка» выяснила, с чем связан беспилотный бум и пора ли горожанам опасаться сбившихся с пути и падающих на голову аппаратов.



Превращение Петербурга в «опорную площадку» нацпроекта по беспилотникам Александр Беглов анонсировал после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля. Помимо заявленного ранее экспериментального правового режима для тестирования дронов, в Северной столице будет создан научно-производственный центр компетенций, цитировала слова губернатора пресс-служба Смольного.



Как стало известно «Фонтанке», инициатива стала реакцией на серию поручений, которые в конце декабря 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин. Одной из поставленных задач является создание системы аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем.



В списке адресатов поручений Петербург не фигурирует. Но уже в конце января Северную столицу посетил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков (тезка пресс-секретаря президента. — Прим. ред.). А 18 февраля Александр Беглов вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиасистем. В числе ее задач — разработка и производство самих БАС и защиты от их противоправного применения, интеграция беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации.



Полет фантазии

Анонсируя участие Северной столицы в нацпроекте, губернатор указал на военное назначение технологии. «Петербург использует все свои преимущества военно-промышленного и военно-научного центра для поддержки специальной военной операции», — отметил глава города. В то же время город «дальше всех в России продвинулся в разработке правовых аспектов и логистики для повседневного использования беспилотных аппаратов», сказал Александр Беглов.

По информации «Фонтанки», мысль Смольного параллельно работает в двух направлениях. Перед транспортным блоком стоит задача как-то поженить существующие правила и зоны ограничений полетов, маршрутизацию, порядок управления и контроля БПЛА и грузов, которые к ним подвешивают. Об организации испытаний в небе над городом на данном этапе речь не идет. В том числе из-за правовых лакун. «Необходимо законодательно установить нормы по коридорам и маршрутам движения БПЛА, системам распознавания. Регламентировать другие технические решения», — отмечал Александр Беглов. По словам информированных источников, в качестве площадок обсуждаются аэродром Горелово на юге города и аэродром в Лисьем Носу на северо-западе.



Промышленный блок размышляет о том, как привлечь в Северную столицу новые производства дронов. В частности, городским властям предстоит найти свободные производственные площадки и предложить льготы для инвесторов. Рассматривается два основных варианта. В первом предприятиям будут предоставлять землю без торгов с компенсацией платы за подключение в рамках механизма масштабного инвестпроекта (МАИП); во втором — по промышленной ипотеке будут передавать пустующие здания. Впрочем, пока, по данным «Фонтанки», конкретных претендентов нет, но не исключено, что предложение в данном случае создаст спрос.



Перед глазами петербургских чиновников также пример Москвы, которая уже анонсировала создание федерального центра беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево». Сообщалось, что там появится зона свободных полетов для беспилотников площадью более 100 га. Она станет испытательным полигоном для новых разработок.

Что будет собой представлять «научно-производственный центр компетенций», судя по всему, до конца не ясно ни Смольному, ни участникам рынка. Сейчас прорабатывается его концепция и структура, говорилось в сообщении пресс-службы губернатора. Владелец производителя беспилотных систем «Геоскан» Алексей Семенов полагает, что такой центр может разместиться в вузе или на полигоне и заниматься научно-исследовательскими разработками, координировать испытания и налаживать взаимодействие между образовательными учреждениями и бизнесом. «Есть производственные компании, есть вузы, задачи у них совершенно разные», — комментирует он.



Что касается бизнеса, то ему как раз больше всего не хватает полигона. «Сейчас мы проводим тестирование на аэродроме Путилово в 60 км от Петербурга, но нужно, чтобы была точка поближе», — говорит Алексей Семенов. По его словам, в Горелово есть свободные мощности, но из-за близости Пулково летать там вряд ли будет возможно в необходимых масштабах — постоянно будут ограничения. Лисий Нос выглядит более перспективно. «Аэродром находится в черте города, практически не используется полоса и ограничений особых нет», — отмечает он.

Параллельно в Петербурге готовится запуск экспериментального правового режима для тестирования беспилотных авиационных систем с участием логистических гигантов, включая «Почту России», СДЭК, «Яндекс», Ozon и Wildberries. Тестировать планируют сравнительно легкие модели с максимальной взлетной массой от 150 г до 30 кг. Отрабатывать будут в том числе обмен данных между владельцами БПЛА и органами власти, которые выдают разрешения и контролируют полеты. Для этого по заказу Смольного был разработан своего рода Uber для беспилотников и по городу расставлена сеть станций.



Однако, чтобы начать такие испытания, сперва предстоит получить разрешение федеральных органов власти. И бизнес опасается, что недавние падения дронов в пяти регионах РФ и гонки за НЛО в небе над Петербургом затормозят согласование. «Находимся в режиме ожидания, решение будут принимать те, кто занимается безопасностью», — отмечает Алексей Семенов. Полигоны в пригороде, где «летают и резвятся дроны», — сейчас более реалистичная история, чем экспериментальные полеты над городом, считает он.

Кто производит беспилотники в Петербурге?

Сегодня в гражданском обороте России насчитывается свыше 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов различного назначения. За пять лет их производство увеличилось в 2,5 раза, превысив 20 тысяч аппаратов в год, сообщалось в пресс-релизе правительства Москвы в ноябре 2022 года. В середине февраля, выступая на «Радио России», Александр Беглов говорил, что треть производителей беспилотников России уже выпускают продукцию на заводах Петербурга. Таким образом, в Северной столице может выпускаться около 7 тысяч БПЛА только гражданского назначения.



По данным Смольного, в Петербурге работает более 20 компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере БАС.

Непосредственно производство ведут четыре игрока АО «НПП «Радар ММС», ООО «Специальный технологический центр», ООО «Геоскан» и «Алмаз-Антей».

АО «НПП «Радар ММС», по данным сайта, производит три модели беспилотников разного веса, а также нагрузки для них — магнитометрические системы, звукоусилительное оборудование, системы автоматического управления и ПО. В описании приводятся примеры гражданского использования дронов. Но аппараты ВТ-45 массой 45 кг могут применяться для поддержки спецопераций, свидетельствует презентационный ролик компании на форуме «Армия-2022», сообщал ТАСС.



В 2021 году «НПП «Радар ММС» заработала выручку в 6,9 млрд рублей с убытком 215 млн рублей. Данных за 2022 год нет, но в интервью «Коммерсанту» исполнительный директор предприятия Иван Анцев рассказал, что за 2022-й объем производства гражданских продуктов на предприятии увеличился в 2,5–3 раза. Рост прибыли ожидался на 20–30 % . Акционеров компания раскрывала в последний раз в 2020 году. Долями в «НПП «Радар ММС» владели на тот момент Александр Кретов, которому также принадлежат доли в структурах «БФА–девелопмент», также связанный с девелоперским бизнесом Владимир Яковлев и Андрей Гавриленков.

ООО «Специальный технологический центр» является создателем беспилотников «Орлан-10», специализируется на разработке системы идентификации дронов, системы обработки и анализа телеметрической информации на основе Big Data, а также стационарных аппаратно-программных комплексов приёма и обработки радиосигналов в широкой полосе частот. Сообщалось, что с 2010 года «Орланы-10» производятся серийно и поставляются в войска РФ.



Производитель в последний раз раскрывал отчетность в 2020 году. Тогда выручка составила 11,8 млрд рублей, чистая прибыль — 530,5 млрд рублей. В числе его крупных заказчиков — МЧС, Росгвардия, региональные управления МВД. Помимо беспилотных систем, компания специализируется на спутниковых решениях, защите информации и военной технике. В прошлом году компания заявляла о планах наладить крупномасштабный выпуск дронов. В декабре 2022-го стало известно, что «Специальный технологический центр» взял в аренду один из бывших гипермаркетов «Юлмарт», но свои производственные планы компания не раскрывала. Владельцами предприятия выступает группа физических лиц, среди которых Александр Соломатин, Алексей Терентьев, Борис Балашов и Роман Иванов.



«Геоскан», основанный в 2010 году, изначально ориентировался на гражданский сегмент и продвигал внедрение беспилотных технологий для инвентаризации сельхозугодий, лесного хозяйства, а также мониторинга состояния дорог и хода строительства. Компания производит как сами коптеры, так и сдает их в аренду и предоставляет услуги аэрофотосъемки, создания 3D-модели городов. Среди заказчиков — Росреестр, различные вузы, власти регионов и муниципальных образований. В 2021 году «Геоскан» заработал скромные, в сравнении с коллегами по цеху, 662 млн рублей выручки и 4,7 млн рублей прибыли. В 2022 году объемы бизнеса выросли на 60 %, рассказал «Фонтанке» Алексей Семенов.



Также на рынок беспилотников в прошлом году вышел концерн «Алмаз-Антей». Предприятие сделало ставки на совсем легкие модели с габаритами 25х25х10 см. Аппараты под названием «Добрыня» и «Горыныч» были представлены в конце 2022 года. Концерн заявил о готовности выпускать более тысячи квадрокоптеров в месяц. Области их возможного применения «Алмаз-Антей» не комментировал, но, по мнению экспертов, такие характеристики могут быть востребованы как в гражданской, так и военной сфере — с учетом заявленной локализации в 90 %. 100 % акций «Алмаз-Антей» находятся в собственности государства в лице Росимущества.

Что касается научных и конструкторских разработок, то Петербургский университет авиаприборостроения создал единую систему управления беспилотниками на всех высотах от космоса до земной поверхности, говорил Александр Беглов.



Другие вузы больше сосредоточены на образовательных программах. В начале февраля в Политехническом университете был открыт Центр управления полетами и беспилотным транспортом. Правда, он ориентирован не только на летательные аппараты, но также наземный, надводный и подводный беспилотный транспорт. В частности, речь идет о беспилотных катерах «Кибербоат-330», разработанных в СПбПУ. Государственный университет гражданской авиации готовит образовательный модуль для подготовки диспетчеров воздушных аппаратов. Кроме того, два петербургских колледжа работают над подготовкой технических специалистов по беспилотникам.



Беспилотный бум

К 1 июня 2023 года в России должна появиться стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года, а к 1 сентября — и соответствующий нацпроект, следует из поручений президента, данных 30 декабря 2022 года.



В стратегии должны быть отражены приоритетные направления развития данной технологии, ежегодные параметры рынка беспилотных авиационных систем, в том числе объемы выпуска, стоимость аппаратов, а также меры поддержки отрасли, включая производство самих БАС и их компонентов. Также необходимо утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы отечественного производства, организовать непрерывную подготовку специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации дронов.

Можно предположить, что внимание властей к данной технологии связано с ее потенциальным двойным назначением. Резко возросшая востребованность дронов вскрыла нехватку собственных технологий в этой сфере. «Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации и метеорологии. По ряду из них на рынке наблюдается дефицит», — комментировал гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов. Из-за зависимости от импорта цены даже на коммерческие дроны после начала СВО на Украине выросли более чем на 30 % , а в отдельных категориях — втрое, сообщал со ссылкой на участников рынка «Коммерсантъ».



Удешевить производство могло бы наращивание объемов выпуска, которые пока довольно невелики. «На текущий момент в России почти отсутствует промышленное производство гражданских беспилотников. В том числе из-за этого мы сейчас наблюдаем такую высокую стоимость БВС», — говорил глава фонда Национальной технологической инициативы Вадим Медведев на форуме NAIS 2023 .

Чтобы покрыть потребность населения, бизнеса, государства необходимо запустить свыше десятка промышленных производств, оценивал он. Стоимость запуска среднего по размеру предприятия, выпускающего беспилотники, составляет около 2 млрд рублей. Деньги бизнесу нужно давать по ставке 1–5 %, считает Вадим Медведев.



По мнению главы Фонда НТИ, наибольший потенциал использования БАС находится в сфере сельского хозяйства, авиационной охраны лесов, логистики, строительства и инфраструктуры. Например, в сельском хозяйстве можно повысить урожайность на 15–30 % за счет своевременности обработки урожая при переувлажненной почве, эффективных ночных работах, недоступных пилотируемой авиации, отсутствия колеи, а также обеспечить сокращение расходов ГСМ в 10 раз в расчете на 1 га пашни, пояснил Вадим Медведев. В логистике беспилотные транспортные аппараты могут быть на 30–40 % экономичнее пилотируемых.



Но сейчас действующие правила не позволяют в полной мере использовать беспилотники, в частности, для мониторинга сельского хозяйства и строительства, отмечает Алексей Семенов. «В соответствии с поручением президента эти ограничения будут пересматриваться и частично сниматься», — рассчитывает он.

К примеру, по заданию главы государства властям предстоит определить, какие зоны воздушного пространства доступны для выполнения полетов беспилотных воздушных судов, создать систему сертификации БПЛА и систему страхования самих аппаратов и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию. Таким образом, можно предположить, что в России в скором времени появятся аналоги ОСАГО и каско для беспилотников.

Наконец, правительству РФ совместно с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардией поручено обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами, оптимизировав при этом административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

