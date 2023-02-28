Атака неопознанных и опознанных летающих объектов: куда целились и куда попали

Под десяток ЧП с «НЛО» за сутки зафиксировали в России. Часть их них объявлена учениями, но, в итоге, это самая масштабная по географии воздушная атака беспилотников за всё время. Сообщения поступали прогремели из Белгорода, Туапсе, Адыгеи, истребители якобы для тренировки «гоняли» некий объект над Петербургом, а еще один впервые упал у распределительной станции «Газпрома» в ближайшем Подмосковье.



В пяти регионах, в том числе в сердце России, за одни сутки зафиксировали «неопознанные летающие объекты». И лишь в одном случае в Минобороны заявили, что это были учения.



Накануне вечером в Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников. Один из них залетел в квартиру, сообщил этой ночью мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

«Обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах. Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства. Главное, что никто не пострадал. Завтра же возьмемся за восстановление поврежденного имущества», — написал Демидов.



Ночью в адыгейском посёлке Новый упал неустановленный летательный аппарат, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное — нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — резюмировал Кумпилов в своём Telegram-канале.



На фото, которые опубликовал чиновник, обратили внимание эксперты военно-аналитического канала «Рыбарь». Они предположили, что это советский беспилотник «Стриж» с обновленной электронной начинкой. «Внедрение систем огибания рельефа и наведения позволило расширить возможности применения советских БЛА», — заявили они.



«Почему беспилотник упал там — неизвестно. Вероятно, «Стриж» сбился с маршрута или же врезался в дерево, проходя дистанцию на крайне низкой высоте. В Гиагинском районе, где обнаружили обломки, недалеко от Белореченска в Краснодарском крае, есть большой химкобинат. Вполне возможно, удар планировался по этому объекту», — предположили в «Рыбаре».

Около двух часов ночи внезапно начался пожар на нефтебазе «Роснефти» в Туапсе. Пострадало здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что над нефтебазой был замечен беспилотный летательный аппарат. «Был, но он не попал никуда», — сказал собеседник агентства. Открытым остаётся вопрос, откуда же тогда пожар.



В Минобороны заявили, что два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Краснодарском крае и Республике Адыгея в ночь на вторник: дроны подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, после чего они отклонились от траектории полета и рухнули.

Рано утром 28 февраля над Суражским районом Брянской области российские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, заявил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. «Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы». В последнее время в Брянщине это стало регулярным явлением — например, 10 февраля Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике, 9 февраля о десяти.



Немного позднее, утром 28 февраля, из-за неопознанного объекта закрыли 200-километровую зону над Петербургом и окрестностями. Гражданские лайнеры отправились на разворот или замерли у перронов аэровокзалов, а в воздух поднялись истребители. «Фонтанка» следила за происходящим в онлайн-режиме.

Любопытно, что как говорят источники «Фонтанки», истребители, которые подняли над Петербургом для знакомства с НЛО, визуального контакта установить не смогли — как будто его не существует. Это подтвердил и собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности.

«Возможно, объект вообще был «создан», смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы», — объяснил он.

В Минобороны вскоре заявили, что всё это была тренировка по перехвату нарушителей, и в процессе «были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО». Так или иначе заранее об этой тренировке известно не было.



Не успела улечься петербургская история, как в Подмосковье, вблизи Коломны, рухнул крупный беспилотный летательный аппарат.

«Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьев в своём Telegram-канале.



Фото: MSK1.RU Поделиться Поделиться





Как стало известно позднее, летательный аппарат нашли около 11 утра в районе газо-компрессорной станции «Газпрома», которая могла быть потенциальной целью. Но не пострадала и работает в штатном режиме.



В данном случае эксперты опознали на фото украинский ударный БЛА UJ-22 Airborne.

