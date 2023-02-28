Минобороны РФ заявило о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае и Адыгее

Два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Краснодарском крае и Республике Адыгея в ночь на вторник, утверждает 28 февраля Министерство обороны РФ.
В МО отмечают, что дроны подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, после чего они отклонились от траектории полета и упали.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что летательный аппарат упал ночью в поселке Новый, разрушив одну из построек на ферме.
Ночью 28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар. Его удалось локализовать на площади 200 квадратных метров и затем потушить, информировало ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что над нефтебазой был замечен беспилотный летательный аппарат. «Был, но он не попал никуда», — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером в Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией», — добавил чиновник.