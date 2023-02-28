Минобороны РФ заявило о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае и Адыгее

Два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Краснодарском крае и Республике Адыгея в ночь на вторник, утверждает 28 февраля Министерство обороны РФ.



В МО отмечают, что дроны подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, после чего они отклонились от траектории полета и упали.



Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что летательный аппарат упал ночью в поселке Новый, разрушив одну из построек на ферме.

Ночью 28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар. Его удалось локализовать на площади 200 квадратных метров и затем потушить, информировало ГУ МЧС по Краснодарскому краю.