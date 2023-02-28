Беспилотник упал в Подмосковье вблизи Коломны

Беспилотный летательный аппарат упал в Московской области вблизи Коломны. Об этом 28 февраля сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам губернатора, падение произошло вблизи деревни Губастово, а целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры. «Жертв и разрушений на земле нет», — добавил Воробьев.

По данным Baza, летательный аппарат нашли около 11 часов утра в районе газо-компрессорной станции «Газпрома». По предварительной информации, взрыва после падения не было.

Как уточнили РБК в газовой компрессорной станции «Воскресенск», беспилотник упал возле их объекта в Коломенском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

На фотографии, как сообщает MSK1.RU, опознается ударный БПЛА UJ-22 Airborne, который разрабатывает компания «Укрджет». Его скорость может составлять 130–140 километров в час, максимальная дальность полета — 800 километров. Он способен поднимать до 20 килограммов веса.

