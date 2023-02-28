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    Беспилотник упал в Подмосковье вблизи Коломны

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    Беспилотный летательный аппарат упал в Московской области вблизи Коломны. Об этом 28 февраля сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По словам губернатора, падение произошло вблизи деревни Губастово, а целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры. «Жертв и разрушений на земле нет», — добавил Воробьев.

    По данным Baza, летательный аппарат нашли около 11 часов утра в районе газо-компрессорной станции «Газпрома». По предварительной информации, взрыва после падения не было.

    Как уточнили РБК в газовой компрессорной станции «Воскресенск», беспилотник упал возле их объекта в Коломенском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    На фотографии, как сообщает MSK1.RU, опознается ударный БПЛА UJ-22 Airborne, который разрабатывает компания «Укрджет». Его скорость может составлять 130–140 километров в час, максимальная дальность полета — 800 километров. Он способен поднимать до 20 килограммов веса.

    Минобороны ранее сообщало, что два украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Краснодарском крае и Республике Адыгея в ночь на 28 февраля. Ночью 28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар. Его удалось локализовать на площади 200 квадратных метров и затем потушить. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что над нефтебазой был замечен беспилотный летательный аппарат.

    Накануне вечером в Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Один из них залетел в квартиру.

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