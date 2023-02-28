Новая версия: в Минобороны заявили, что всё это была тренировка по перехвату нарушителей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, «дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».



Как уточнили в ведомстве, в процессе «были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО».

«А город подумал — ученья идут».

