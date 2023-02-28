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    ТЕМА ДНЯ

    Пулково открылось - что это было?

    НЛО в небе над Питером

    Истребители ловили НЛО над Петербургом: как это было

    Почему закрыли небо в Петербурге и Ленобласти

    65144
    41 комментарий

    Неопознанный летающий объект был замечен под Петербургом. Самолеты облетали город, а в небо подняли истребители. Задержки в Пулково только начали появляться, как его снова открыли. Обстоятельства ЧП до конца неизвестны. «Фонтанка» следит за развитием событий онлайн.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    На этом мы завершаем нашу трансляцию про НЛО. Спасибо за внимание!

    «Истина где-то рядом».

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Что случилось в небе над Петербургом?

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    В небе над Петербургом снова многолюдно: самолеты взлетают, садятся, пролетают над городом. Всё как обычно.

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Новая версия: в Минобороны заявили, что всё это была тренировка по перехвату нарушителей.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, «дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».

    Как уточнили в ведомстве, в процессе «были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО».

    «А город подумал — ученья идут».

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    Президент России Владимир Путин имеет полную информацию по закрытию воздушного пространства в Петербурге, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Радио Маяк».

    «Давайте будем ориентироваться на заявления, которые уже были и последуют от авиационных властей и от военных, — сказал Песков. — У президента полная информация на этот счет».

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    Что это было

    НЛО, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован» и физически не существовать.

    По данным «Фонтанки», истребители, которые подняли над Петербургом для знакомства с НЛО, визуального контакта не установили. Это подтвердил и собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности.

    «Возможно, объект вообще был "создан", смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    И еще раз, официально в Telegram-канале Смольного: небо над Петербургом открыто — все ограничения сняты.

    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Продолжаем хроники Пулково. Первые рейсы садятся в Петербурге после временного закрытия воздушного пространства. Например, приземлился рейс из Турции. Аэропорт работает в штатном режиме.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    «Всё как в прошлый раз». Источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО. Официальных комментариев нет. В пресс-службе ЗВО не отвечают на звонки и сообщения.

    Напомним, две недели назад из-за похожего неопознанного объекта закрывали небо над Лодейным Полем. Однако в этот раз поднятые истребители даже не смогли обнаружить неизвестного. Что это было — неясно.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Табло вылетов в Пулково стремительно краснеет. С последствиями закрытия неба предстоит какое-то время работать не только в Петербурге, но и в Москве, Калининграде и других городах.

    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    В региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто.

    «Да, "Ковер" снят», — ответил оператор.

    На вопрос о причинах введения режимов был честный ответ: «Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Но нет, не знаю».

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Первый самолет взлетел в Пулково после закрытия. Это рейс в Екатеринбург.

    Теперь аэропорт точно работает. Остается только вопрос: что это было?

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Самолеты в Пулково пришли в движение и начали выходить на полосы — готовятся к взлёту.

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Первые после закрытия самолеты подтягиваются к Петербургу. Скоро прибудут лайнеры Turkish Airlines из Стамбула, «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, S7 из Новосибирска и «Смартавиа» из Челябинска. Они, кажется, что-то знали и не меняли курс, как делали самолеты из Москвы.

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    На табло Пулково на прилет и на вылет задержек практически нет. Есть 9 рейсов, вылеты которых были запланированы с 10:00 до 13:25. Последний самолет улетел в 10:18. На часть рейсов закончена посадка или идет регистрация.

    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Источник: воздушное пространство над Петербургом открывают. План «Ковёр» — всё.

    Судьба НЛО пока неизвестна.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Некоторым самолетам, кажется, всё нипочем. Пока рейсы из Москвы разворачиваются, пилоты с Урала и из Сибири держат курс на закрытый Петербург.

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    В Пулково авиапассажиров, ожидающих взлета на борту, просят проследовать на выход.

    Некоторые из них провели в ожидании в самолете более часа:

    «Изначально сказали, что рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас просто говорят: задерживается на неопределенный срок. Трап пригнали — собираются высаживать. Конкретики никакой не дают», — рассказывает читательница Александра.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    ТАСС со ссылкой на источник в Telegram-канале сообщает, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг петербургского аэропорта Пулково закрыто до 13:20 мск.

    «Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 километров, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно», — рассказал собеседник агентства.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
    ПоделитьсяПоделиться

    Смольный в официальном Telegram-канале сообщает о задержках в Пулково. Аэропорт закрыт.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    Посмотрите, как сейчас выглядит небо над Петербургом: самолетов в воздухе нет.

    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24
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    Неопознанный летающий объект замечен в 160–200 километрах от Петербурга. По данным «Фонтанки», такую информацию Министерство обороны по своим каналам сообщило в службу Пулково.

    В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает.

    Источник, близкий к Смольному, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.

    Подробнее читайте здесь.

    Фото: FR24
    Фото: https://t.me/spbprav/6628
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: FR24
    Фото: Pulkovoairport.ru
    Фото: FR24
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: FR24

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