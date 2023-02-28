Неопознанный летающий объект был замечен под Петербургом. Самолеты облетали город, а в небо подняли истребители. Задержки в Пулково только начали появляться, как его снова открыли. Обстоятельства ЧП до конца неизвестны. «Фонтанка» следит за развитием событий онлайн.
На этом мы завершаем нашу трансляцию про НЛО. Спасибо за внимание!
«Истина где-то рядом».
Что случилось в небе над Петербургом?
В небе над Петербургом снова многолюдно: самолеты взлетают, садятся, пролетают над городом. Всё как обычно.
Новая версия: в Минобороны заявили, что всё это была тренировка по перехвату нарушителей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, «дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».
Как уточнили в ведомстве, в процессе «были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО».
«А город подумал — ученья идут».
Президент России Владимир Путин имеет полную информацию по закрытию воздушного пространства в Петербурге, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Радио Маяк».
«Давайте будем ориентироваться на заявления, которые уже были и последуют от авиационных властей и от военных, — сказал Песков. — У президента полная информация на этот счет».
Что это было
НЛО, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован» и физически не существовать.
По данным «Фонтанки», истребители, которые подняли над Петербургом для знакомства с НЛО, визуального контакта не установили. Это подтвердил и собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности.
«Возможно, объект вообще был "создан", смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы», — заявил он.
И еще раз, официально в Telegram-канале Смольного: небо над Петербургом открыто — все ограничения сняты.
Продолжаем хроники Пулково. Первые рейсы садятся в Петербурге после временного закрытия воздушного пространства. Например, приземлился рейс из Турции. Аэропорт работает в штатном режиме.
«Всё как в прошлый раз». Источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО. Официальных комментариев нет. В пресс-службе ЗВО не отвечают на звонки и сообщения.
Напомним, две недели назад из-за похожего неопознанного объекта закрывали небо над Лодейным Полем. Однако в этот раз поднятые истребители даже не смогли обнаружить неизвестного. Что это было — неясно.
Табло вылетов в Пулково стремительно краснеет. С последствиями закрытия неба предстоит какое-то время работать не только в Петербурге, но и в Москве, Калининграде и других городах.
В региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто.
«Да, "Ковер" снят», — ответил оператор.
На вопрос о причинах введения режимов был честный ответ: «Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Но нет, не знаю».
Первый самолет взлетел в Пулково после закрытия. Это рейс в Екатеринбург.
Теперь аэропорт точно работает. Остается только вопрос: что это было?
Самолеты в Пулково пришли в движение и начали выходить на полосы — готовятся к взлёту.
Первые после закрытия самолеты подтягиваются к Петербургу. Скоро прибудут лайнеры Turkish Airlines из Стамбула, «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, S7 из Новосибирска и «Смартавиа» из Челябинска. Они, кажется, что-то знали и не меняли курс, как делали самолеты из Москвы.
На табло Пулково на прилет и на вылет задержек практически нет. Есть 9 рейсов, вылеты которых были запланированы с 10:00 до 13:25. Последний самолет улетел в 10:18. На часть рейсов закончена посадка или идет регистрация.
Источник: воздушное пространство над Петербургом открывают. План «Ковёр» — всё.
Судьба НЛО пока неизвестна.
Некоторым самолетам, кажется, всё нипочем. Пока рейсы из Москвы разворачиваются, пилоты с Урала и из Сибири держат курс на закрытый Петербург.
В Пулково авиапассажиров, ожидающих взлета на борту, просят проследовать на выход.
Некоторые из них провели в ожидании в самолете более часа:
«Изначально сказали, что рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас просто говорят: задерживается на неопределенный срок. Трап пригнали — собираются высаживать. Конкретики никакой не дают», — рассказывает читательница Александра.
ТАСС со ссылкой на источник в Telegram-канале сообщает, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг петербургского аэропорта Пулково закрыто до 13:20 мск.
«Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 километров, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно», — рассказал собеседник агентства.
Смольный в официальном Telegram-канале сообщает о задержках в Пулково. Аэропорт закрыт.
Посмотрите, как сейчас выглядит небо над Петербургом: самолетов в воздухе нет.
Неопознанный летающий объект замечен в 160–200 километрах от Петербурга. По данным «Фонтанки», такую информацию Министерство обороны по своим каналам сообщило в службу Пулково.
В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает.
Источник, близкий к Смольному, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.
Подробнее читайте здесь.