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    «Погоняли его, и он ушел». Нарушитель законов физики заставил поднять истребитель над Ленобластью

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    Воздушное пространство над Лодейным Полем было нарушено неопознанным летающим объектом. Он менял траекторию с такой неестественной скоростью, что посмотреть на него отправили военных летчиков. На время «знакомства» небо закрывали для гражданских самолетов.

    О произошедшей в Ленобласти нештатной ситуации днем 15 февраля сообщил телеграм-канал «База». Информацию о том, что дежурный истребитель-перехватчик поднимали из-за неопознанного объекта, «Фонтанке» подтвердил источник, близкий к военно-воздушным силам и противовоздушной обороне Западного военного округа.

    Инцидент произошел двумя днями ранее. Сервис Flightradar сохранил маршрут гражданских самолетов, которым пришлось менять маршрут из-за внезапно закрытого воздушного пространства. Движение в небе ограничили над Лодейным Полем. Именно там радары зафиксировали некий объект, который «менял скорость и курс не по законам физики».

    «Ни один физический объект, двигаясь в атмосфере со скоростью выше сверхзвука, ну или около того, не может сменять курс под углом практически 90 градусов», — описал поведение объекта офицер, знакомый с обстоятельствами этого эпизода.

    На перехват НЛО был отправлен сверхзвуковой МиГ-31, однако экипажу не удалось приблизиться к объекту на расстояние, с которого его можно было бы разглядеть. «Погоняли его, и он ушел из нашей зоны ответственности», — уточнил собеседник «Фонтанки».

    О светящемся объекте, который с огромной скоростью двигался по хаотичной траектории, 13 февраля сообщали петербургские охотники за северным сиянием. Непонятное видели две ночи подряд, 10 и 11 февраля — в Кронштадте, а также на различных берегах Ладоги. Суетливое нечто попало во множество объективов, которые были нацелены на завораживающее свечение верхних слоёв атмосфер планет.

    Саша Шадов / GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге

    Интерес к НЛО был подогрет в начале февраля официальными заявлениями США о том, что военные летчики сбили четыре загадочных объекта, замеченные над Штатами и Канадой. Позднее было заявлено, что один из объектов оказался китайским аэростатом, но неопознанные летающие объекты вдруг начали замечать по всему миру.

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