«Погоняли его, и он ушел». Нарушитель законов физики заставил поднять истребитель над Ленобластью

Воздушное пространство над Лодейным Полем было нарушено неопознанным летающим объектом. Он менял траекторию с такой неестественной скоростью, что посмотреть на него отправили военных летчиков. На время «знакомства» небо закрывали для гражданских самолетов.

О произошедшей в Ленобласти нештатной ситуации днем 15 февраля сообщил телеграм-канал «База». Информацию о том, что дежурный истребитель-перехватчик поднимали из-за неопознанного объекта, «Фонтанке» подтвердил источник, близкий к военно-воздушным силам и противовоздушной обороне Западного военного округа.



Инцидент произошел двумя днями ранее. Сервис Flightradar сохранил маршрут гражданских самолетов, которым пришлось менять маршрут из-за внезапно закрытого воздушного пространства. Движение в небе ограничили над Лодейным Полем. Именно там радары зафиксировали некий объект, который «менял скорость и курс не по законам физики».

«Ни один физический объект, двигаясь в атмосфере со скоростью выше сверхзвука, ну или около того, не может сменять курс под углом практически 90 градусов», — описал поведение объекта офицер, знакомый с обстоятельствами этого эпизода.

На перехват НЛО был отправлен сверхзвуковой МиГ-31, однако экипажу не удалось приблизиться к объекту на расстояние, с которого его можно было бы разглядеть. «Погоняли его, и он ушел из нашей зоны ответственности», — уточнил собеседник «Фонтанки».

О светящемся объекте, который с огромной скоростью двигался по хаотичной траектории, 13 февраля сообщали петербургские охотники за северным сиянием. Непонятное видели две ночи подряд, 10 и 11 февраля — в Кронштадте, а также на различных берегах Ладоги. Суетливое нечто попало во множество объективов, которые были нацелены на завораживающее свечение верхних слоёв атмосфер планет.