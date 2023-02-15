НЛО или развлечение? Что за странные предметы видят в небе над разными странами мира

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться





История с неопознанными летающими объектами, которые находили в небе в феврале, началась в США, а потом распространилась по всему миру. Начиналось все с обвинений в сторону Китая в шпионаже, а переросло в массовые сообщения об НЛО. Правда, в большинстве случаев оказывается, что все объяснимо и никаких пришельцев нет. А некоторые и вовсе полагают: людей пытаются отвлечь от чего-то более серьезного.



Странные объекты в небе заметили в Соединенных Штатах С начала февраля в одном только в США заявили, что военные летчики сбили 4 загадочных объекта, замеченные над США и Канадой. Первый был идентифицирован, как китайский аэростат. Он был обнаружен над Аляской на высоте 18 200 метров. Происхождение остальных трех объектов официально непонятно, в том числе цилиндра размером с автомобиль (был сбит на северо-западе Канады) и странного восьмиугольника со светящимися нитями, который был сбит на севере Соединенных Штатов над озером Гурон.

Именно предполагаемый китайский аэростат стал причиной обнаружения новых странных объектов на большой высоте. Военные чиновники сами признавали, что стали более внимательно следить за тем, что находится в небе. «Мы более внимательно изучили наше воздушное пространство на этих высотах, в том числе усилили работу нашего радара. Это может хотя бы частично объяснить увеличение количества объектов, обнаруженных нами за последнюю неделю», – заявляла помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон.

При этом эксперты не уверены в том, что военным и гражданским, которые тоже массово сообщают о странных явлениях в небе, удается увидеть все. Так, профессор международной службы безопасности Бостонского университета и генерал-лейтенант ВВС США Джек Вайнштейн заявил Live Science: «Мне кажется, что военные только сейчас выясняют, как отслеживать эти предметы». Только за 2022 год официальные лица Минобороны США расследовали 366 сообщений о наблюдении за неопознанными аномальными явлениями (НАЯ), сообщает Live Science. Именно так на официальном языке ведомства называют то, что обыватели считают НЛО. Из всех сообщений, 171 оказалось не раскрытым к концу года. Остальные были признаны либо «воздушными шарами или похожими на них объектами», либо каким-то мусором. С августа 2022-го национальная разведка Соединенных Штатов насчитала более 500 сообщений о НЛО.

Для сравнения: в период с 2004 по 2021 годы Пентагон сообщал о 144 столкновениях с непознанным. Случаи прошлых лет находили вполне логичное объяснение. Их признавали оптическими иллюзиями или связанными с погодными явлениями.

Ни в одном отчете никакие пришельцы не фигурируют. К выводу о том, что вторжения внеземных цивилизаций не было, пришел и Пентагон. Для Ванштейна в этом нет ничего удивительного: «Я думаю, что если вы достаточно умны, чтобы отправиться на Землю с другой планеты, вы будете достаточно умны, чтобы не попасться», – иронизирует он.

Представитель Совета национальной безопасности в Белом доме (СНБ) Джон Кирби подчеркивал различие между аэростатом, сбитым первым и остальными объектами. При этом, несмотря на то, что в публичном пространстве массово начала раскручиваться история «аэростатами-шпионами», в запуске которых друг друга поочередно обвиняли то Соединенные Штаты, то Китай, даже официальные представители власти признают: речь о шпионаже может вовсе не идти. Тот же Джон Кирби признал, что обнаруженное может быть «связано с коммерческими или исследовательскими организациями и, следовательно, безобидным».

Светящиеся точки в небе над Китаем Неопознанный летающий объект увидели и даже успели запечатлеть на видео на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян. При этом, чем именно оказались объекты, доподлинно неизвестно. Очевидцы рассказывали, что объект можно было наблюдать на протяжении всего нескольких секунд. Это также не было похоже на обычного воздушного змея. К вопросу попытались подключить местное Метеобюро. Однако его сотрудники заявили, что не в курсе наблюдения за НЛО и пока не могут объяснить его происхождение. Впоследствии появились версии о том, что неопознанные объекты в небе над Китаем могли быть техническими. Например, зондами, выпущенными военными самолетами.

НЛО в других странах После массового ажиотажа в США неопознанные летающие объекты вдруг начали замечать по всему миру. Наблюдение НЛО в небе над Уругваем расследуют местные Военно-воздушные силы. «На фоне заявлений о наблюдении мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон, в департаменте Пайсанду, было принято решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах», – заявляли в ведомстве.

Накануне, 14 февраля, авиационные власти Молдавии на несколько часов закрывали небо. Изначально причина не разглашалась, однако позднее с заявлением выступило местное министерство обороны. Оказалось, что в небе заметили неопознанное нечто. Глазами его было не рассмотреть, потому и приняли решение остановить полеты. Позднее появилась информация об НЛО в Румынии. Там в небо запустили самолеты НАТО. Правда, напрасно. Ничего опасного или странного, согласно официальному сообщению Минобороны, найдено не было. А что в России? Массовых сообщений о неопознанных объектах в небе над Россией нет. Под Петербургом лишь единожды, в ночь с 10 на 11 февраля, застали светящуюся точку. Судя по видео, она была примечательна тем, что двигалась по странной траектории: поднималась, летела горизонтально, а потом просто исчезала и появлялась вновь.

Зато в России активно комментируют происходящее. «Что касается истории с шарами, которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка, — вряд ли нужно здесь на кого-то пенять», – заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В том, что происходящее служит какой-то цели уверен бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, а ныне гражданин России, Эдвард Сноуден: «Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне. Это всего лишь старая-добрая искусственная паника, привлекательная неприятность, гарантирующая, что репортерам поручат расследовать аэростаты, а не бюджеты или взрывы а-ля Nord Stream», – написал он в социальной сети.