В США, по данным на август, зафиксировали более 500 случаев появления НЛО, однако более
Из этих объектов некоторые удалось распознать. 163 оказались похожи на воздушные шары, 26 охарактеризованы как беспилотные летательные аппараты. Ещё несколько, вероятно, были пластиковыми пакетами или мусором, какие-то связывают с погодными явлениями и птицами. А вот для 171 объекта правительство США не нашло объяснений.
«Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», — говорится в отчете.
Число наблюдений НЛО за год резко выросло. Это связано, как говорится в отчёте, с «лучшим пониманием возможных угроз, которые может представлять НЛО либо для безопасности полетов, либо в качестве платформы сбора данных потенциальным противником».
В 2021 году в докладе разведки говорилось, что НЛО могут представлять проблемы для безопасности США. В тот раз 144 случая остались без объяснений. Однозначных выводов о природе этих явлений нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, отметили в нацбезопасности.