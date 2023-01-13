В США, по данным на август, зафиксировали более 500 случаев появления НЛО, однако более 50 % из них имели «ничем не примечательные характеристики». Большинство сообщений поступило от пилотов и операторов ВМС и ВВС США. Об этом пишут 13 января «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на офис директора национальной разведки США.

Из этих объектов некоторые удалось распознать. 163 оказались похожи на воздушные шары, 26 охарактеризованы как беспилотные летательные аппараты. Ещё несколько, вероятно, были пластиковыми пакетами или мусором, какие-то связывают с погодными явлениями и птицами. А вот для 171 объекта правительство США не нашло объяснений.

