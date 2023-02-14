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    В небе над Китаем заметили НЛО

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    В северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян заметили неопознанный летающий объект. В соцсетях появились видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров. Как сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на агентство «Хуаньцю шибао», чем именно являются объекты, пока неизвестно.

    По словам очевидца, объект был виден всего несколько секунд. Также мужчина подчеркнул, что НЛО не было похоже на обычного воздушного змея. Сотрудники местного Метеобюро заявили, что ничего пока об объекте не знают и объяснить его происхождение не могут.

    Недавно США сбили неопознанные летающие объекты в своем небе. Пентагон даже выпустил служебную записку с описанием произошедшего. Как уже писала «Фонтанка», американское военное ведомство не исключает версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО.

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