Военные США не исключают версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО

Глава командования воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк после сообщений о сбитых летающих объектах в воскресенье заявил, что не исключает присутствия инопланетян или какие-либо другие версии и полагается на мнение экспертов американской разведки. Об этом 13 февраля сообщает Reuters. Представитель минобороны на условиях анонимности сообщил агентству, что военные не видят никаких доказательств внеземного происхождения объектов, пишет The Guardian. «Восьмиугольный объект» со свисающими нитями стал, по данным издания, третьим сбитым объектом за три дня. Он летел над районом Великих озер на высоте 20 тысяч футов и мог представлять опасность для гражданских самолетов. Его уничтожил истребитель F-16 с помощью ракеты класса «воздух-воздух» над озером Гурон.

Военные пока не выяснили, за счет чего эти три объекта держались в воздухе и откуда они прилетели. По словам ван Хёрка, их не просто так называют объектами, а не воздушными шарами. «Я ничего не исключаю на текущий момент», — подчеркнул генерал.

Два объекта размером с небольшой автомобиль были сбиты в пятницу у побережья Аляски, а в субботу над Юконом в Канаде. «Американские и канадские военные пытаются вернуть другие летающие объекты, сбитые на прошлой неделе. Поиски на море и на суше ведутся в неблагоприятных погодных условиях», — отмечается в публикации. До этого, 4 февраля, напомним, был сбит китайский аэростат.



Пентагон объяснил, почему в последние дни увеличилось число выявляемых НЛО.

«После инцидента с аэростатом КНР мы более тщательно отслеживаем активность в воздушном пространстве на данной высоте, чем объясняется тот факт, что нам удалось обнаружить больше объектов в небе», — заявила помощник министра обороны Мелисса Далтон на брифинге для журналистов.

По её словам, эти объекты не всегда представляют опасность. Решения об их уничтожении продиктованы «излишней осторожностью».

Тем временем ВВС Уругвая также расследуют появление в небе мигающих огней, замеченных во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. Их видели и со стороны соседней Аргентины.



«На фоне заявлений о наблюдении мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон, в департаменте Пайсанду, было принято решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах», — цитирует РИА Новости сообщение ВВС.

