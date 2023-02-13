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    Охотники за сиянием из Петербурга две ночи подряд наблюдали непонятные быстрые огни

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    24 комментария

    Пока в США и других странах обсуждают сбитый НЛО, в Ленинградской области тоже наблюдают в небе странные огни. Их видели как минимум две ночи подряд.

    Петербургские охотники за северным сиянием в ночь с 10 на 11 февраля сняли на видео светящуюся точку с нескольких ракурсов. Она двигалась по неожиданной траектории: поднималась, летела горизонтально, исчезала. Фото и видео публикует телеграм-канал «GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге».

    «Свидетелей много, почти у каждого есть фотки. Видели и из Кронштадта, и с берега Ладоги. Всю голову сломали, что это может быть. Судя по тому, как его наблюдали из разных мест, ощущение, что объект очень высокий, далёкий и быстрый», — рассказывает «Фонтанке» 13 февраля один из фотографов Саша Шадов. Его видео сделано около озера Волоярви в ночь на воскресенье. Точка начинает лететь справа над лесом по странной траектории 15 секунд.

    Саша Шадов / GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге

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    Комментарии 24

    Gr3m13 Фев 2023 в 12:28
    Наблюдал такое же в новогоднюю ночь в районе Песочного. 5 разноцветных огней было.
    +0−0
    Dmitriy900013 Фев 2023 в 12:20
    Байден лютует, сбивает НЛО направо и налево
    +0−0
    Policeman7813 Фев 2023 в 12:19
    Это 30 MAX, как нам и обещали
    +0−0
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