Охотники за сиянием из Петербурга две ночи подряд наблюдали непонятные быстрые огни

Пока в США и других странах обсуждают сбитый НЛО, в Ленинградской области тоже наблюдают в небе странные огни. Их видели как минимум две ночи подряд.
Петербургские охотники за северным сиянием в ночь с 10 на 11 февраля сняли на видео светящуюся точку с нескольких ракурсов. Она двигалась по неожиданной траектории: поднималась, летела горизонтально, исчезала. Фото и видео публикует телеграм-канал «GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге».
«Свидетелей много, почти у каждого есть фотки. Видели и из Кронштадта, и с берега Ладоги. Всю голову сломали, что это может быть. Судя по тому, как его наблюдали из разных мест, ощущение, что объект очень высокий, далёкий и быстрый», — рассказывает «Фонтанке» 13 февраля один из фотографов Саша Шадов. Его видео сделано около озера Волоярви в ночь на воскресенье. Точка начинает лететь справа над лесом по странной траектории 15 секунд.
Саша Шадов / GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге