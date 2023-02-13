Охотники за сиянием из Петербурга две ночи подряд наблюдали непонятные быстрые огни

Пока в США и других странах обсуждают сбитый НЛО, в Ленинградской области тоже наблюдают в небе странные огни. Их видели как минимум две ночи подряд.



Петербургские охотники за северным сиянием в ночь с 10 на 11 февраля сняли на видео светящуюся точку с нескольких ракурсов. Она двигалась по неожиданной траектории: поднималась, летела горизонтально, исчезала. Фото и видео публикует телеграм-канал «GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге».