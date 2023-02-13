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    Американские военные сбили очередной летающий объект над своей территорией. СМИ сообщают о его восьмиугольной форме

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    15 комментариев

    Над озером Гурон на границе США и Канады сбит летающий объект. Операцию проводили военные Соединенных Штатов.

    О том, что истребители выполнили приказ сбить объект, вечером 12 февраля сообщил в соцсетях конгрессмен Джек Бергман. При этом он подчеркнул, что американский народ заслуживает большего количества ответов, чем у него есть.

    Reuters сообщили, что это был «восьмиугольный объект» со свисающими нитями, но без заметной полезной нагрузки, который уже приближался к границе с Канадой. Официальные лица, по данным издания, не видели в нем военной угрозы, однако опасались, что он может помешать воздушному движению. Приказ отдавал лично президент Джозеф Байден, пишет Reuters.


    За несколько часов до этого его конгрессмен Элисса Слоткин сообщила, что военные отслеживают объект над озером Гурон, подробностей не приводилось. Воздушное пространство временно закрывали над озером Мичиган.

    Это уже четвертый такой инцидент с начала месяца. Напомним, 4 февраля США сбили над своей территории китайский аэростат. Спустя неделю та же участь постигла еще один летающий объект над Аляской. Затем, уже вечером 11 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, над Юконом. «Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно обстрелял объект», — сообщил он. Пентагон уточнил, что ВВС США наблюдали за объектом сначала над Аляской, а затем — и после того, как он пересек границу с Канадой, тогда к ним присоединились и канадские истребители. В итоге была применена ракета AIM 9X «после тесной координации между властями».

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    Комментарии 15

    Konstantin!13 Фев 2023 в 02:17
    Аэростат изучения атмосферы явно был поврежден, потерял оборудование и снижался, теряя из оболочки газ.. просто его добили герои блин.. бронзовой звездой пилота наградите еще для медиаэффекта)
    +0−0
    Милая +13 Фев 2023 в 02:13
    Развлекаются как дети.
    +1−0
    DMaster13 Фев 2023 в 02:08
    А как он долетел до середины континента? Или они падают из космоса, как клопы с потолка?
    +1−0
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