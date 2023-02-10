«Потенциальная опасность для гражданских самолетов». ВС США сбили над Аляской летательный объект

США сбили над Аляской летательный объект, сообщает 10 февраля The New York Times со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Отмечается, что он представлял потенциальную опасность для гражданских самолетов.

По данным Кирби, объект летел на высоте 12 тысяч метров и был размером «с небольшой автомобиль». Его сбили над водой у берега по приказу президента Джо Байдена. Власти США заявили, что нет подтверждений, являлся ли объект воздушным шаром и был ли он оснащен разведывательным оборудованием. По словам чиновников, аэростат «недолго» находился в воздушном пространстве США. Обломки попытаются восстановить.