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    «Потенциальная опасность для гражданских самолетов». ВС США сбили над Аляской летательный объект

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    5 комментариев

    США сбили над Аляской летательный объект, сообщает 10 февраля The New York Times со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Отмечается, что он представлял потенциальную опасность для гражданских самолетов.

    По данным Кирби, объект летел на высоте 12 тысяч метров и был размером «с небольшой автомобиль». Его сбили над водой у берега по приказу президента Джо Байдена. Власти США заявили, что нет подтверждений, являлся ли объект воздушным шаром и был ли он оснащен разведывательным оборудованием. По словам чиновников, аэростат «недолго» находился в воздушном пространстве США. Обломки попытаются восстановить.

    Менее недели назад американские военные сбили над Атлантикой китайский аэростат, который заподозрили в сборе разведывательных данных. В КНР заявили, что объект использовался для научных исследований, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».

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    Комментарии 5

    Гость10 Фев 2023 в 23:51
    Чем ближе суд над Байдоном, тем больше будет НЛО в воздушном пространстве Вавилонской Блудницы
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!10 Фев 2023 в 23:41
    мне больше видео про терминатор понравилось
    где он по кустам шмалял а потом раз, и нет его.
    +0−0
    hal900010 Фев 2023 в 23:33
    Байден эт глагол..к примеру -mit beiden hande -Обоими рукам..
    +0−1
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