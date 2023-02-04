    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, сев

    772мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.38eur76.73

    США сбили китайский аэростат над океаном

    2596
    28 комментариев

    Военные США 4 февраля сбили принадлежащий КНР аэростат, который подозревали в сборе разведывательных данных. Как сообщает агентство AP, объект уничтожили в тот момент, когда он достиг безопасного места у побережья штата Южная Каролина.

    Сейчас проходит операция по сбору обломков.

    Несколько дней назад представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Случай стал поводом для отмены предстоящего визита в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

    Представители Китая признали свое отношение к аппарату. По словам китайцев, аэростат используется для научных исследований, в том числе и метеорологических, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close