США сбили китайский аэростат над океаном

Военные США 4 февраля сбили принадлежащий КНР аэростат, который подозревали в сборе разведывательных данных. Как сообщает агентство AP, объект уничтожили в тот момент, когда он достиг безопасного места у побережья штата Южная Каролина.

Сейчас проходит операция по сбору обломков.

Несколько дней назад представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Случай стал поводом для отмены предстоящего визита в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Представители Китая признали свое отношение к аппарату. По словам китайцев, аэростат используется для научных исследований, в том числе и метеорологических, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».