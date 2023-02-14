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    Служебная записка Пентагона впервые раскрывает, на что похожи сбитые НЛО

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    8 комментариев

    Неопознанный летающий объект, сбитый в воздушном пространстве Канады в субботу, оказался «небольшим металлическим шаром с привязанной полезной нагрузкой под ним». Об этом, как передаёт CNN 13 февраля (14 февраля по московскому времени), говорится в служебной записке Пентагона, направленной законодателям в понедельник и полученной телекомпанией.

    В служебной записке приводятся первые официальные данные об одном из трёх сбитых за последние дни объектов, который ранее описывался как цилиндрический. В частности, в документе говорится, что он пролетел рядом с «секретными объектами США», прежде чем был сбит.

    Представители Минобороны также рассказали, что объект, сбитый над озером Гурон в Мичигане в воскресенье, «впоследствии медленно опустился» в воду после удара.

    Кроме того, в служебной записке сообщается, что объект, сбитый над Аляской в пятницу, был «размером с небольшой автомобиль» и не был похож на китайский воздушный шар, сбитый у берегов Южной Каролины.

    «В настоящее время у нас нет дополнительных подробностей об объекте, включая полный спектр его возможностей, его назначение или происхождение. Не следует полагать, что события последних дней связаны между собой», — подчёркивается в служебной записке Пентагона.

    Законодатели настаивают на выяснении причин, почему администрация Байдена решила сбить три неопознанных объекта за три дня после уничтожения китайского воздушного шара. «Эти объекты не очень напоминали и были намного меньше воздушного шара КНР, и мы не будем окончательно описывать их, пока не сможем восстановить картину по обломкам», — сказал представитель Совета национальной безопасности.

    Как уже писала «Фонтанка», в Пентагоне не исключили версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО.

    Напомним, что с начала месяца в США произошло уже четыре инцидента с неопознанными летающими объектами. 4 февраля американские военные сбили над своей территорией китайский аэростат. Спустя неделю та же участь постигла еще один летающий объект над Аляской. Затем, уже вечером 11 февраля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, над Юконом. «Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно обстрелял объект», — сообщил он. Пентагон уточнил, что ВВС США наблюдали за объектом сначала над Аляской, а затем — и после того, как он пересек границу с Канадой, тогда к ним присоединились и канадские истребители. В итоге была применена ракета AIM 9X «после тесной координации между властями».

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    Комментарии 8

    Zhora201914 Фев 2023 в 09:57
    американский истребитель уничтожил нло над территорией канады. интересненько...
    +0−0
    baddanZer14 Фев 2023 в 09:57
    Сдаётся мне, что наши американские партнёры отвлекают внимание общественности с помощью НЛО от признания США вины за взрывы на "потоках".
    +0−0
    Майор Пронин14 Фев 2023 в 09:35
    Эх, разозлят марсиянинов-инопланетянинов, и чё мы потом будем с ними делать?
    +4−0
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