Служебная записка Пентагона впервые раскрывает, на что похожи сбитые НЛО

Неопознанный летающий объект, сбитый в воздушном пространстве Канады в субботу, оказался «небольшим металлическим шаром с привязанной полезной нагрузкой под ним». Об этом, как передаёт CNN 13 февраля (14 февраля по московскому времени), говорится в служебной записке Пентагона, направленной законодателям в понедельник и полученной телекомпанией.

В служебной записке приводятся первые официальные данные об одном из трёх сбитых за последние дни объектов, который ранее описывался как цилиндрический. В частности, в документе говорится, что он пролетел рядом с «секретными объектами США», прежде чем был сбит.



Представители Минобороны также рассказали, что объект, сбитый над озером Гурон в Мичигане в воскресенье, «впоследствии медленно опустился» в воду после удара.

Кроме того, в служебной записке сообщается, что объект, сбитый над Аляской в пятницу, был «размером с небольшой автомобиль» и не был похож на китайский воздушный шар, сбитый у берегов Южной Каролины.



«В настоящее время у нас нет дополнительных подробностей об объекте, включая полный спектр его возможностей, его назначение или происхождение. Не следует полагать, что события последних дней связаны между собой», — подчёркивается в служебной записке Пентагона.

