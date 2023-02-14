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    «Лучше, чтобы сами разбирались». В Кремле прокомментировали сбитые над Америкой НЛО

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    Со сбитыми над территорией США и Канады неопознанными летающими объектами должны разбираться сами американцы. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Что касается истории с шарами, которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка, — вряд ли нужно здесь на кого-то пенять», — отметил он.

    Как писала «Фонтанка», в Пентагоне «не исключили инопланетное происхождение» объектов. Согласно служебной записке, НЛО, сбитое в субботу над Канадой, оказалось небольшим металлическим шаром, а замеченный в воскресенье над озером Гурон объект «медленно опустился в воду» после удара. Сообщалось также, что объект, который в пятницу сбили над Аляской, был размером с небольшой автомобиль.

    С начала месяца в США произошло уже четыре инцидента с летающими объектами. 4 февраля американские военные сбили над своей территорией китайский аэростат. Спустя неделю та же участь постигла еще один летающий объект над Аляской.

    Затем, уже вечером 11 февраля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, над Юконом. «Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно обстрелял объект», — сообщил он. Пентагон уточнил, что ВВС США наблюдали за объектом сначала над Аляской, а затем и после того, как он пересек границу с Канадой, тогда к ним присоединились и канадские истребители. В итоге была применена ракета AIM 9X «после тесной координации между властями».


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