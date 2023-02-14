«Лучше, чтобы сами разбирались». В Кремле прокомментировали сбитые над Америкой НЛО

Со сбитыми над территорией США и Канады неопознанными летающими объектами должны разбираться сами американцы. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Что касается истории с шарами, которой сейчас по своей или не по своей воле живет вся Америка, — вряд ли нужно здесь на кого-то пенять», — отметил он.

Как писала «Фонтанка», в Пентагоне «не исключили инопланетное происхождение» объектов. Согласно служебной записке, НЛО, сбитое в субботу над Канадой, оказалось небольшим металлическим шаром, а замеченный в воскресенье над озером Гурон объект «медленно опустился в воду» после удара. Сообщалось также, что объект, который в пятницу сбили над Аляской, был размером с небольшой автомобиль.