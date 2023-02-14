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    Власти Молдавии рассказали, из-за чего закрывали небо

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    Неопознанный объект был зафиксирован министерством обороны Молдавии около часа дня 14 февраля. Его было не отследить глазами, поэтому небо закрыли.

    Подробнее о причинах закрытия неба рассказывает управление гражданской авиации на своем сайте. После того, как обьект был замечен, оказалось, что из-за погоды его невозможно идентифицировать и понять, какая у него траектория. Известно, что объект был небольшой и напоминал метеозонд.

    Небо Молдавии было закрыто примерно полтора часа. Зонд засекли в районе города Сорока, это север страны, практически на границе с Украиной.

    Позже поднимать истребители пришлось румынским ВВС — неопознанный метеозонд засекли на юго-востоке страны.

    Неделей ранее сбивать китайский аэростат пришлось американцам. Внимание к воздушному пространству после инцидента позволило зафиксировать появление в небе НЛО, их было три, все сбили. Группу НЛО заметили 14 февраля в небе над Китаем.

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