Власти Молдавии рассказали, из-за чего закрывали небо

Неопознанный объект был зафиксирован министерством обороны Молдавии около часа дня 14 февраля. Его было не отследить глазами, поэтому небо закрыли.

Подробнее о причинах закрытия неба рассказывает управление гражданской авиации на своем сайте. После того, как обьект был замечен, оказалось, что из-за погоды его невозможно идентифицировать и понять, какая у него траектория. Известно, что объект был небольшой и напоминал метеозонд.

Небо Молдавии было закрыто примерно полтора часа. Зонд засекли в районе города Сорока, это север страны, практически на границе с Украиной.