Хвост виляет НЛО. Почему в мире все разом заговорили об инопланетянах

Странные летающие объекты начали замечать в США с начала февраля. Среди них затесался китайский аэростат и трижды нечто неопознанное — у берегов Аляски, в Канаде и Мичигане. По такому случаю зарубежные СМИ даже раскрыли служебную записку Пентагона с параметрами «инопланетных объектов», но всё внезапно свернулось после заявления Белого дома. Там, пишет CNN, пришли к выводу, что неопознанные летающие объекты никакой опасности не представляют, и вообще это непонятно по какому поводу выпущенные «воздушные шары».
Теперь весь мир гадает, что это было и было ли? Версии, ставшие популярными, смотрите в нашей видеоновости.