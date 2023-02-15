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    Хвост виляет НЛО. Почему в мире все разом заговорили об инопланетянах

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    Странные летающие объекты начали замечать в США с начала февраля. Среди них затесался китайский аэростат и трижды нечто неопознанное — у берегов Аляски, в Канаде и Мичигане. По такому случаю зарубежные СМИ даже раскрыли служебную записку Пентагона с параметрами «инопланетных объектов», но всё внезапно свернулось после заявления Белого дома. Там, пишет CNN, пришли к выводу, что неопознанные летающие объекты никакой опасности не представляют, и вообще это непонятно по какому поводу выпущенные «воздушные шары».

    Теперь весь мир гадает, что это было и было ли? Версии, ставшие популярными, смотрите в нашей видеоновости.

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