«В воздух подняты истребители». «Фонтанка» узнала, почему самолёты облетают Петербург

Неопознанный летающий объект замечен в 160–200 км от Петербурга. По данным «Фонтанки», такую информацию министерство обороны по своим каналам сообщило в службу Пулково.
В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолёты и не даёт разрешения на взлёт. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает.
Источник, близкий к Смольному, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.
Читатели «Фонтанки» рассказывают, что услышать их можно даже в центре: «Звуки как на параде».
В правительстве Петербурга официально заявили, что в Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. «Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — добавили там, не приводя подробностей.
О том, что над Петербургом пропали гражданские самолеты, во вторник утром писала «Фонтанка». Тогда же появилась информация и об НЛО.