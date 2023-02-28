«В воздух подняты истребители». «Фонтанка» узнала, почему самолёты облетают Петербург

Неопознанный летающий объект замечен в 160–200 км от Петербурга. По данным «Фонтанки», такую информацию министерство обороны по своим каналам сообщило в службу Пулково.



В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт пока не принимает самолёты и не даёт разрешения на взлёт. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает.



Источник, близкий к Смольному, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.



Читатели «Фонтанки» рассказывают, что услышать их можно даже в центре: «Звуки как на параде».

