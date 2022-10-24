На Обуховском заводе начали серийное производство беспилотников. Продавать их начнут до конца года

На площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — на Обуховском заводе начинается серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка. Первые 400 квадрокоптеров будут собраны в ноябре, а всего до конца года планируется выпустить около 1000 беспилотников.
Как рассказали в пресс-службе концерна, за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. В производстве используются российские материалы — карбон, наполненные полимеры и др., — а также аддитивные технологии, что обеспечивает высокую прочность, малый вес и высокие эксплуатационные характеристики. Аппарат можно использовать даже при сильном ветре и отрицательной температуре. Практически все составные части квадрокоптера, включая полетный контроллер вместе с его программным обеспечением, созданы и производятся петербургскими предприятиями Концерна «Алмаз-Антей».
К беспилотнику прилагается водонепроницаемый кейс, который защищает комплект от повреждений. В комплект также входят два сменных аккумулятора, планшет с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, запасные части, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно от обычной розетки и от аккумулятора автомобиля.
Запустить продажи отечественных беспилотников планируется до конца года, сейчас СЗРЦ собирает предварительные заказы. В 2023 году планируется расширить линейку и нарастить производство БПЛА данного типа.