    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.2eur59.84

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    На Обуховском заводе начали серийное производство беспилотников. Продавать их начнут до конца года

    2914
    6 комментариев

    На площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — на Обуховском заводе начинается серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка. Первые 400 квадрокоптеров будут собраны в ноябре, а всего до конца года планируется выпустить около 1000 беспилотников.

    Как рассказали в пресс-службе концерна, за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. В производстве используются российские материалы — карбон, наполненные полимеры и др., — а также аддитивные технологии, что обеспечивает высокую прочность, малый вес и высокие эксплуатационные характеристики. Аппарат можно использовать даже при сильном ветре и отрицательной температуре. Практически все составные части квадрокоптера, включая полетный контроллер вместе с его программным обеспечением, созданы и производятся петербургскими предприятиями Концерна «Алмаз-Антей».

    К беспилотнику прилагается водонепроницаемый кейс, который защищает комплект от повреждений. В комплект также входят два сменных аккумулятора, планшет с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, запасные части, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно от обычной розетки и от аккумулятора автомобиля.

    Запустить продажи отечественных беспилотников планируется до конца года, сейчас СЗРЦ собирает предварительные заказы. В 2023 году планируется расширить линейку и нарастить производство БПЛА данного типа.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гротеск24 Окт 2022 в 14:02
    с надписью "Герань"...
    +0−0
    Avs715324 Окт 2022 в 14:02
    Как, там разве не человейник "Оббухалово"?
    Извините, перепутал с человейником "Севкобельский"...
    +0−0
    Avs715324 Окт 2022 в 14:00
    --Беспилотники у вас почём?
    --Три ляма.
    --Охренеть! Дайте два.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close