Петербургу не хватает еще 20 станций, чтобы полностью мониторить небо над городом. Их ждут в следующем году

Транспортный блок рассчитывает в следующем году дополнить систему мониторинга воздушного пространства еще 20 станциями. Это позволит закрыть наблюдение в границах Петербурга.
О планах «Фонтанке» рассказала 8 сентября директор
В данный момент, по словам Бахмутской, у агентства есть действующий контракт на установку 34 станций МПСН, он рассчитан до конца
«Фонтанка» рассказывала о проекте по развертыванию в Петербурге системы мониторинга воздушного пространства. Он включал контракт на установку радиолокационного комплекса за
Отслеживать предполагается передвижения беспилотников, дронов и коптеров. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».