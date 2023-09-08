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    Петербургу не хватает еще 20 станций, чтобы полностью мониторить небо над городом. Их ждут в следующем году

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    Транспортный блок рассчитывает в следующем году дополнить систему мониторинга воздушного пространства еще 20 станциями. Это позволит закрыть наблюдение в границах Петербурга.

    О планах «Фонтанке» рассказала 8 сентября директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская. «Мы не доставили из нашего проекта по системе мониторинга 20 станций многопозиционной системы наблюдения», — сообщила она. Сейчас подана заявка на финансирование в рамках формирования бюджета на 2024 год, но сумму Бахмутская решила не называть. По ее словам, если заявка будет удовлетворена, это позволит ввести последнюю партию станций и «закрыть наблюдение в административных границах Санкт-Петербурга».

    В данный момент, по словам Бахмутской, у агентства есть действующий контракт на установку 34 станций МПСН, он рассчитан до конца 2023-го. Судя по всему, речь идет о контракте на монтажные работы по развертыванию приемных и приемо-передающих станций с НПО «Алмаз», входящим в состав концерна «Алмаз-Антей». В нем как раз 34 адреса, каждая станция оценивается примерно в 2,7 миллиона рублей, общая стоимость контракта — 94,4 миллиона.

    «Фонтанка» рассказывала о проекте по развертыванию в Петербурге системы мониторинга воздушного пространства. Он включал контракт на установку радиолокационного комплекса за 103 миллиона рублей, подрядчик — всё то же НПО «Алмаз».

    Отслеживать предполагается передвижения беспилотников, дронов и коптеров. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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