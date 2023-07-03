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    В Шушарах может появиться особая экономическая зона. В нее войдут участки вокруг завода Toyota

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    9 комментариев

    Участки вокруг автомобильного завода Toyota могут войти в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы. Первым внимание на это обратил «Деловой Петербург».

    «В целях дальнейшего развития ОЭЗ проводятся мероприятия по увеличению площади ОЭЗ за счёт присоединения территории <…> в Пушкинском районе Санкт–Петербурга», — отмечается в документе.

    Изначально ООО «Тойота Мотор» владело в Шушарах участком площадью 224 га. Причем сам завод занимал 14 га. Вероятно, остальные территории были зарезервированы под потенциальное расширение предприятия, которого так и не произошло.

    В начале 2023 года всю территорию поделили сперва на два участка. Первый из них (площадью 60 га, где размещены производственные корпуса) перешёл в собственность ООО «Шушары-Авто».

    Остальные 164 га уже в мае разбили на 85 новых участков, каждый из которых по отдельности поставили на кадастровый учёт. 23 июня их собственником стал Санкт-Петербург. В феврале 2023 года сообщалось, что на этих неиспользуемых земельных участках Смольный планирует создать индустриальный парк.

    Ранее стало известно, что производственные активы Toyota перейдут в собственность оборонного концерна «Алмаз — Антей». Речь о продаже 100-процентной доли в ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российского автозавода японской Toyota. Сейчас ей владеет подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ.

    Первой моделью, которую входящее в концерн «Алмаз — Антей» АО «Обуховский завод» планирует собирать на площадке, будет грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11. Его начнут производить уже в 2024 году. Затем, в 2026 году, планируется начать выпуск линейки электромобилей E-Neva.

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    Комментарии 9

    Гость03 Июл 2023 в 13:27
    И назовут Нью Васюки?
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