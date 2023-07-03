В Шушарах может появиться особая экономическая зона. В нее войдут участки вокруг завода Toyota

Участки вокруг автомобильного завода Toyota могут войти в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы. Первым внимание на это обратил «Деловой Петербург».
«В целях дальнейшего развития ОЭЗ проводятся мероприятия по увеличению площади ОЭЗ за счёт присоединения территории <…> в Пушкинском районе Санкт–Петербурга», — отмечается в документе.
Изначально ООО «Тойота Мотор» владело в Шушарах участком площадью
В начале 2023 года всю территорию поделили сперва на два участка. Первый из них (площадью
Остальные 164 га уже в мае разбили на 85 новых участков, каждый из которых по отдельности поставили на кадастровый учёт.
Ранее стало известно, что производственные активы Toyota перейдут в собственность оборонного концерна «Алмаз — Антей». Речь о продаже 100-процентной доли в ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российского автозавода японской Toyota. Сейчас ей владеет подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ.
Первой моделью, которую входящее в концерн «Алмаз — Антей» АО «Обуховский завод» планирует собирать на площадке, будет грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11. Его начнут производить уже в