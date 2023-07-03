В Шушарах может появиться особая экономическая зона. В нее войдут участки вокруг завода Toyota

Участки вокруг автомобильного завода Toyota могут войти в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы. Первым внимание на это обратил «Деловой Петербург».



«В целях дальнейшего развития ОЭЗ проводятся мероприятия по увеличению площади ОЭЗ за счёт присоединения территории <…> в Пушкинском районе Санкт–Петербурга», — отмечается в документе.

