Электромобиль E-Neva и грузовик БАЗ: гендиректор Обуховского завода рассказал, что будут выпускать вместо «Тойоты»

На бывшем заводе Toyota состоялось первое рабочее совещание, которое провел генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников. Уже в 2024 году здесь планируют начать выпускать габаритные грузовики, а с 2026-го — электромобиль E-Neva.
АО «Обуховский завод» назначили управляющей компанией активами бывшего завода ООО «Тойота Мотор» на прошлой неделе — 27 апреля 2023 года. АО будет заниматься оперативной деятельностью, управлять предприятием и организовывать производство автомобилей. Сам завод с недавних пор находится в собственности ООО «Шушары-Авто» (дочерняя компания ФГУП «НАМИ»).
Первой моделью, которую планируют здесь выпускать, будет грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11, разработанный в Инжиниринговом центре АО «Обуховский завод». Его начнут производить уже в 2024 году. Затем, в 2026 году, планируется начать выпуск линейки электромобилей E-Neva.
«Мы уверены, что при поддержке Минпромторга нам удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта, образовавшийся после ухода иностранных компаний, качественными отечественными машинами мирового уровня», — прокомментировал Михаил Подвязников, отметив, что в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей.