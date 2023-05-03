Электромобиль E-Neva и грузовик БАЗ: гендиректор Обуховского завода рассказал, что будут выпускать вместо «Тойоты»

На бывшем заводе Toyota состоялось первое рабочее совещание, которое провел генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников. Уже в 2024 году здесь планируют начать выпускать габаритные грузовики, а с 2026-го — электромобиль E-Neva.

АО «Обуховский завод» назначили управляющей компанией активами бывшего завода ООО «Тойота Мотор» на прошлой неделе — 27 апреля 2023 года. АО будет заниматься оперативной деятельностью, управлять предприятием и организовывать производство автомобилей. Сам завод с недавних пор находится в собственности ООО «Шушары-Авто» (дочерняя компания ФГУП «НАМИ»).