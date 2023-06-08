Минпромторг продаст бывший завод Toyota «Алмаз-Антею»

Производственные активы Toyota перейдут в собственность оборонного концерна «Алмаз-Антей», следует из проекта постановления Минпромторга. Первым внимание на документ обратил «Коммерсантъ» 8 июня.



В нем идет речь о продаже 100-процентной доли в ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российского автозавода японской Toyota. Сейчас ей владеет подведомственный Минпромторга ФГУП НАМИ.

Передача «Алмаз-Антею» обеспечит «ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто», говорится в пояснительной записке к проекту. Общественное обсуждение должно завершиться 21 июня. По оценке экспертов стоимость актива составляет не менее 150 млн евро.