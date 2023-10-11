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    Заявления на полет беспилотников в Петербурге теперь примут от всех, но есть нюанс

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    В конце сентября в Петербурге истек срок запрета на использование беспилотников. Никаких обновлений оперштаб не публиковал. 11 октября «Фонтанка» выяснила, можно ли теперь поднимать свои дроны в небо.

    Как стало известно, оперштаб действительно не продлевал запрет, для этого не требуется отдельного постановления. Собеседник в Смольном описал ситуацию так: «Решение оперштаба четко ограничивало круг организаций и целей, под которые можно выдавать разрешение на полеты: госзадание, киноиндустрия и еще несколько. Поэтому даже в период действия того, что вы называли «запретом», у нас, к примеру, снимали кино, массовые мероприятия, проводили обследования с воздуха ресурсники, мониторили силовики. Теперь действительно формального ограничения для всех остальных на подачу заявок для проведения полета нет. Но это не значит, что все разрешение получат, есть масса оснований для отказа, а ответственные ведомства очень внимательно изучают заявки».

    Запрет на запуск беспилотников действовал в Петербурге с 24 июля по 30 сентября. Меру объяснили желанием усилить безопасность.

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    Беспилотники
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