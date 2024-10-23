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Общество Bloomberg: ЕС обсуждает создание собственного разведывательного органа

Bloomberg: ЕС обсуждает создание собственного разведывательного органа

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1 комментарий

Европейский Союз (ЕС) обсуждает возможность создать единый орган разведки. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Новая разведывательная служба будет собирать собственные разведданные об угрозах, исходящих из-за границ ЕС и нацеленных на весь блок», — говорится в сообщении.

В докладе также напомнили, что в связи с отсутствием у ЕС собственной разведки чиновники ориентируются на данные от стран-участниц, что ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования.

Инициативу разрабатывают по поручению председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Нововведение может вызвать споры внутри блока, отмечает Bloomberg.

Ранее Урсула фон дер Ляйен озвучила новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Если назначения будут утверждены Европарламентом, то новые дипломаты и политики начнут свою работу 1 ноября.

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Комментарии
1
Правнук Комиссара
5 минут
Готов спорить: у СССР подсмотрело? Сто лет назад уже такое было сделано.
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