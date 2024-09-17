Урсула фон дер Ляйен озвучила новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет

Во вторник, 17 сентября, во время выступления в Страсбурге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый состав ЕК. Если назначения будут утверждены Европарламентом, то новые дипломаты и политики начнут свою работу 1 ноября , пишет ТАСС.

Глава ЕК предложила представителя Франции Стефана Сежурне на пост вице-президента Еврокомиссии, который будет отвечать за процветание и индустриальную стратегию Евросоюза. По словам Урсулы фон дер Ляйен, он будет руководить работой по созданию условий для процветания компаний, инвестиций и инноваций, экономической стабильности, торговли и экономической безопасности союза.



Испанка Тереса Рибера, как предполагается, получит должность вице-президента Еврокомиссии, ответственного за вопросы конкуренции. В ее полномочия должна войти реализация «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики Европейского союза с учетом сохранения ее конкурентоспособности.



Пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности предложен экс-премьеру Эстонии Кае Каллас.

«Кая Каллас, как вы уже знаете, будет нашим верховным представителем и вице-президентом. Мы находимся в эре геополитических противостояний и нестабильности. Наша внешняя политика и политика безопасности должна быть определена с пониманием данной реальности», — сказала фон дер Ляйен.



Марта Кос может стать еврокомиссаром с 2024-го по 2029 год и будет отвечать за расширение ЕС и восстановление Украины. В его обязанности войдет работа над Восточным партнерством.

Урсула фон дер Ляйен предложила представителя Италии Раффаэля Фитто на пост заместителя главы Еврокомиссии, ответственного за проведение реформ и политики сплочения, регионального развития городов ЕС.



Министр финансов Австрии Магнус Бруннер может приступить к исполнению обязанностей еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен отметила, что его работа будет сосредоточена на воплощении пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на усилении охраны границ и формировании новой стратегии внутренней безопасности.



Министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йёргенсен, как ожидается, займет пост еврокомиссара по энергетике. По словам фон дер Ляйен, он сосредоточит свою работу на снижении цен на энергию и инвестициях в зеленую энергетику.

Литовскому депутату Европейского парламента Андрюсу Кубилюсу предложена новая должность еврокомиссара по обороне и космосу. Он будет вести работу по развитию Европейского оборонного союза.



Напомним, летом этого года Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Еврокомиссии на второй срок, до 2029 года. За её кандидатуру проголосовал 401 депутат , 284 были против, 15 воздержались.

