Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок, до 2029 года. Голосование в Европарламенте состоялось 18 июля.
За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались.
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Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок, до 2029 года. Голосование в Европарламенте состоялось 18 июля.
За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались.
18 июля 2024, 14:23
18 июля 2024, 11:21
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