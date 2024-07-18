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    Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии

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    Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок, до 2029 года. Голосование в Европарламенте состоялось 18 июля.

    За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались.

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