А мы уйдем направо! Итоги выборов в Европарламент-2024

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





В 27 странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент — это крупнейшее в мире транснациональное голосование, которое политологи успели назвать «правым поворотом» Европы. Кого выбрали европейцы и что будет дальше — в материале «Фонтанки». Как и за кого голосуют? На выборах в Европарламент каждая страна образует один или несколько избирательных округов. В бюллетени для голосования попадают представители национальных партий или независимые кандидаты, как, например, произошло в Болгарии, Ирландии и на Кипре. На европейском уровне они объединяются в европейские политические партии, которые образуют фракции Европарламента. Партии определяют главных кандидатов на выборах.

Число представителей в Европарламенте у всех стран разное — оно определяется заново перед каждыми выборами. Например, от Бельгии — 22 депутата, от Италии — 76. Всего — 720. Число определяется по квоте, рассчитываемой пропорционально численности населения, но не меньше чем шесть депутатов и не более 96. Выборы проходили 6–9 июня по национальным законам каждой страны: 6 июня голосовали в Нидерландах, 7 июня — в Ирландии и Чехии, 8 июня — в Италии, Латвии, Мальте, Словакии, остальные выбирали депутатов в Европарламент 9 июня.

Результаты

Фото: скрншот results.elections.europa.eu Поделиться Поделиться





По предварительным данным, в этом году лидирует Европейская народная партия (EPP, «Христианские демократы»), которая может получить 184 места (25,56%) в новом составе. Она поддерживает действующего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Второе место за Группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте (S&D) — 139 мест (19,31%). Замыкает тройку лидеров Renew Europe («Обновляя Европу»). Представители этой партии обещают модернизировать Европу, в том числе с помощью борьбы за легализацию однополых браков в Европе (16 стран ЕС регистрируют такие браки, 11 еще нет).

ECR — Европейская группа консерваторов и реформистов (73 места / 10,14%);



ID — партия «Идентичность и демократия» (58 / 8,06%);



Зеленые/EFA — Группа зеленых / «Европейский свободный альянс» (52 / 7,22%);

Левые (The Left) — Группа левых в Европейском парламенте — GUE/NGL (36 / 5%);



NI — Независимые депутаты (45 / 6,25%);



Другие — вновь избранные депутаты, не принадлежащие ни к одной из политических групп, созданных в уходящем парламенте.

Франция Во Франции с результатом в 32% побеждает правая партия «Национальное объединение». «Возрождение» — партия президента Эммануэля Макрона — набрала только 15,4%, заняв второе место. После этого глава республики объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов — в последний раз во Франции такое было в 1997 году, когда президентом был Жак Ширак.

Германия Первое место, как и пять лет назад, занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. Второе место у правой партии «Альтернатива для Германии» с результатом 15,9%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца набрала лишь 13,9%. Партия «зеленых», которая выступает за поддержку Украины и снижение сырьевой зависимости от России, получила 11,9%. «То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — оценила результаты выборов спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.



Австрия Ультраправая Австрийская партия свободы лидирует (27% голосов) на выборах в Австрии и, по всей видимости, удвоит количество мандатов в парламенте.

Финляндия Граждане Финляндии переизбрали правящую партию «Национальная коалиция» — она набрала 24,8% голосов. На втором месте оказался «Левый союз» — 17,3%, на третьем — «Социальные демократы». Кипр Одна из самых обсуждаемых побед на Европарламенте — 24-летний ютубер Фидиас Панайот, который избрался в качестве независимого кандидата. Он уже заявил, что попытается создать группу из других независимых кандидатов.

Что будет после выборов?

Первое пленарное заседание пройдет с 16 по 19 июня, за этот период нужно будет избрать председателя ЕП, период полномочий которого составляет 2,5 года. С января 2022 года этот пост занимает член Националистической партии Мальты, представитель еврофракции EPP Роберта Метсола. Тогда же новым евродепутатам предстоит избрать 14 вице-президентов ЕП (заместителей председателя) и пять квесторов, контролирующих административные и финансовые вопросы работы Европейского парламента.