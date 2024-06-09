Макрон объявил о роспуске национального собрания Франции и назначил досрочные выборы

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижняя палата французского параламента) и назначении досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости вечером 9 июня. Первый тур голосования состоится 30 июня.
«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — цитирует ТАСС телевизионное обращение Макрона к гражданам республики.
Провести новые парламентские выборы ранее призвал и глава побеждающей на выборах в Европарламент французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
По предварительным данным телеканала BFMTV, правая оппозиционная партия набирает 32% голосов. Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%.
На избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей. Такой высокой явки на выборах не было во Франции с 1994 года, отмечает «Коммерсантъ».