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    Макрон объявил о роспуске национального собрания Франции и назначил досрочные выборы

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    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске национального собрания (нижняя палата французского параламента) и назначении досрочных выборов. Об этом сообщает РИА Новости вечером 9 июня. Первый тур голосования состоится 30 июня.

    «Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй — 7 июля», — цитирует ТАСС телевизионное обращение Макрона к гражданам республики.

    Провести новые парламентские выборы ранее призвал и глава побеждающей на выборах в Европарламент французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

    По предварительным данным телеканала BFMTV, правая оппозиционная партия набирает 32% голосов. Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%.

    На избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей. Такой высокой явки на выборах не было во Франции с 1994 года, отмечает «Коммерсантъ».

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    ФранцияЭммануэль МакронВыборы
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    Zнаворотник09 Июн 2024 в 22:32
    лахта фас
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