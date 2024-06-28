Фон дер Ляйен, Кошту, Каллас: Евросовет выбрал новых лидеров ЕС. Теперь их кандидатуры должен утвердить Европарламент

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 27 июня проголосовали за кандидатов на посты руководителей главных институтов блока. Шесть дипломатов ЕС сообщили об этом изданию Politico.
Председателем Европейской комиссии, по итогам голосования, остается Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет возглавит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. За них отдали голоса единым пакетом как минимум 20 из 27 стран-членов, представляющих как минимум 65% населения Евросоюза.
Каллас в своих соцсетях обозначила главные задачи на своем новом посту — защита интересов и ценностей Евросоюза в изменившемся геополитическом контексте и построение глобальных партнерств.
Кошта также обозначил единство всех 27 государств-членов ЕС своей основной целью, добавив, что сконцентрируется также на реализации стратегической повестки, утвержденной лидерами ЕС.
Теперь кандидатуры будущих лидеров и еврокомиссаров должен утвердить Европарламент. Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет 16–19 июля в Страсбурге.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала об итогах выборов в Европарламент.