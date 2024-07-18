«Европа готова к любым вызовам». Какое будущее обещает Евросоюзу Урсула фон дер Ляйен

Фото: Jean-Francois Badias/AP/TASS Поделиться Поделиться





В Страсбурге на сессии ЕП выступила глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен произнесла свою речь перед тем, как депутаты проведут голосование по утверждению ее кандидатуры на должность главы ЕК на период с 2025 по 2029 год.

В ходе своего выступления глава Еврокомиссии отметила, что намерена построить «сильную Европу, готовую к любым вызовам». Для этого фон дер Ляйен планирует развивать союз в различных направлениях.

Сфера обороны и безопасности

Как отмечает политик, планируется создание европейского оборонного союза, в котором ЕС будет играть координирующую роль. Для этого глава ЕК пообещала назначить комиссара по обороне. Ранее такой должности в Еврокомиссии не было. Помимо этого, в речи была подчеркнута необходимость оборонного рынка.



«Мы должны создать единый оборонный рынок ЕС, мы должны инвестировать вместе в новейшие виды вооружений, мы должны инвестировать вместе, и мы должны создавать европейские оборонные проекты, например, единую систему европейской ПВО "Европейский противовоздушный щит"», — заявила фон дер Ляйен.



Политик также предложила создать систему киберзащиты и расширить санкции против кибератак на ЕС и его членов. При этом союз намерен продолжать сотрудничество с НАТО и «давать ответ на все угрозы, в том числе на опасности, связанные с киберпространством, космосом и угрозы гибридного характера».

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз должен увеличить свои военные расходы. С 2019 по 2021 год, заявила политик, затраты на оборону «значительно выросли в России — на 300%, а также в Китае — почти на 600%». В то же время расходы ЕС на военные нужды «остаются недостаточными». Согласно данным ЕК, расходы Евросоюза на оборону за тот же период увеличились всего на 20%, что свидетельствует о «хроническом дефиците инвестиций в военный потенциал Европы».



Международные отношения

В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен высказалась о том, что «агрессивное поведение и нечестная экономическая конкуренция» Китая, а также его тесные отношения с Россией свидетельствуют о переходе от сотрудничества к конкуренции в мировой политике. По мнению председателя Еврокомиссии, такие действия со стороны и КНР, и РФ «разрушают правила, на которых строится международный порядок». Это, в свою очередь, ослабляет глобальные институты ЕС и делает их менее эффективными.



Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что Россия, КНДР, Иран и другие страны стремятся создать альтернативный мировой порядок, основанный на «переписанных картах, имперских идеях и сферах влияния». В связи с этим ЕС намерен поучаствовать в реформировании системы международных отношений.



Кроме этого, глава Еврокомиссии подняла тему членства в ЕС. Фон дер Ляйен подчеркнула, что расширение союза будет главным приоритетом ЕК на ее втором сроке. Тем не менее новые страны, как и всегда, смогут вступать в Евросоюз «исключительно на основе их достижений и заслуг».

Устранение международных кризисов

В своей речи Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что инвестирование в безопасность Украины является «важным шагом для повышения европейской безопасности»: «Финансовая, политическая и военная поддержка со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется».



Также Европа собирается более активно включаться в кризисные ситуации на Ближнем Востоке для обеспечения стабильности в регионе. Участие в дипломатических инициативах по достижению «справедливого разрешения конфликта» в Газе является приоритетом. При этом политик призывает работать над освобождением всех захваченных ХАМАСом заложников.

Помимо этого, Европейская комиссия разрабатывает долгосрочную программу поддержки палестинских властей. Эта инициатива должна способствовать решению палестино-израильского конфликта и будет включена в более широкую стратегию ЕС по Ближнему Востоку, считает фон дер Ляйен.



Миграция

Как утверждает глава ЕК, миграция представляет собой серьезное испытание для стран Европы, поэтому необходимо разработать пакет по миграции и предоставлению убежища. Это позволит эффективно управлять миграционными потоками и защищать границы.



Кроме того, фон дер Ляйен уделила внимание туризму. «Мы сделаем ЕС самым передовым туристическим направлением в мире с полностью работоспособной европейской системой цифрового управления границами. Однако нам также необходимо повысить безопасность наших границ, чтобы предотвратить их нелегальное пересечение и защитить ЕС от роста гибридных и других угроз безопасности», — сообщается в выступлении политика. В речи также отмечается, что в последнее время Европа столкнулась с давлением на своих границах от различных регионов, начиная «от Лампедузы до границы Польши с Белоруссией, от границ балтийских стран и Финляндии до Канарских островов и Кипра».



Экономика и ИИ

По словам фон дер Ляйен, под ее руководством ЕК продолжит строить свободные и справедливые торговые отношения с партнерами по всему миру, придерживаясь принципов взаимности и равноправия. При этом Еврокомиссия будет более амбициозной в реализации торговых соглашений и при необходимости собирается использовать все доступные механизмы защиты в торговле.



Политик также отметила, что в настоящее время Европа занимает лидирующие позиции в области создания более надежного искусственного интеллекта. Так, приоритетным направлением должно стать мировое лидерство в области инноваций в сфере ИИ.

В четверг, 18 июля, во всех руководящих учреждениях ЕС не планируется проведение каких-либо публичных мероприятий, за исключением сессии Европарламента. Сама сессия будет ограничена выступлением фон дер Ляйен, ответными заявлениями депутатов, а также голосованием и объявлением результатов. При этом обычно за один рабочий день в Европарламенте проводится от пяти до шести подобных заседаний.

