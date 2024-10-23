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Общество Суд арестовал предполагаемого зачинщика массовой драки с ножом в Янино. Мужчину поймали в Москве при попытке улететь на родину

Суд арестовал предполагаемого зачинщика массовой драки с ножом в Янино. Мужчину поймали в Москве при попытке улететь на родину

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4 комментария

Суд арестовал одного из подозреваемых в нападении с ножом на четырех человек во время массовой драки в Янино. 33-летний мужчина будет под стражей до 14 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 23 октября.

Напомним, что 13 октября группа мужчин из 15 человек шумно выясняла отношения у супермаркета на Голландской улице. Когда на место подъехали полицейские, разнимать было некого. Разбежались все, кроме четверых пострадавших от ножевых ранений. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного увезли в реанимацию. А полиция начала искать сбежавших.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, через несколько дней после поножовщины один из зачинщиков сбежал в Москву. В столице его задержали сотрудники Главного Управления уголовного розыска МВД России, петербургские полицейские, прибывшие в командировку, и оперативники сопредельного государства. В Москве мужчина пришел в консульство своей страны (где и был пойман), чтобы попросить помощи в возвращении в Таджикистан.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Всеволожская городская прокуратура признала законными возбужденные полицией уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по факту уличной драки, случившейся в Янино. Однако про дело Следственного комитета о покушении на убийство не говорилось.

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Массовая драка Янино Задержание Москва Зачинщик
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Комментарии
4
В_Ф
1 час
Очередные ценные завезённые для повышения демографии и прибыли неолигархов? Может не так уж они здесь и нужны? Может лучше своих условия приличные создать? Хотя о чём это я, ведь это приведёт к снижению доходов Хозяев, что "совершенно недопустимо в сложившейся сложной обстановке".
266909412
2 часа
Ох уж белокурая бестия!
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