Четверо в больнице после массовой драки в Янино. Полиция ищет, кто махал ножами

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 октября, информация о драке в Янино поступила в полицию накануне около десяти часов вечера. По предварительным данным «Фонтанки», очевидцы насчитали полтора десятка участников, выяснявших отношения у супермаркета на Голландской улице. Подоспевшему на место наряду патрульно-постовой службы разнимать было уже некого. Жители ближайшего дома из окон сняли на видео, как толпа разбегалась под крики о вызове скорой. Двое беглецов потеряли шапки.