Мы вам сообщим. Как узнать, что вашу машину к утру эвакуируют

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







При съемках триллера в Петербурге загадочным для местных жителей образом пропали их автомобили. «Фонтанка» разбиралась в этой жуткой истории.



О своих приключениях «Фонтанке» рассказала жительница Петроградского района Ольга. По ее словам, в 7 вечера 21 октября она, как всегда, припарковалась у своего дома на ул. Профессора Попова. Утром, выйдя на улицу, обнаружила, что все места заняты съемочной группой, автомобили жителей эвакуировали. К тому времени здесь уже красовался знак, запрещающий остановку на протяжении вторника — с полуночи до 8 утра. Знак платной парковки зачехлили.



«У нас две машины эвакуировали — мою и мужа, по 3000 за эвакуатор, по 700 — за штрафстоянку и порядка 2500 за такси в детский сад / обратно, в комтранс и потом до штрафстоянки», — описала она только первичные материальные потери, без учета штрафов. И без учета нервов.



В ее изложении выходит, что знаки появились уже после того, как она припарковалась у дома: «„Черное облако“ (а именно второй сезон этого сериала снимают) прилетело неожиданно». «Фонтанка» уточнила у комтранса. Судя по представленным фото, это не так: «кресты» здесь с вечера четверга, это фиксировали для отчета.







Уже ранним утром 21 октября сотрудник комитета проводил видеофиксацию установки знаков на участке ул. Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка. В полной версии он ходит по всему этому отрезку и отчитывается о знаках с обеих сторон.

«Фонтанка» далека от того, чтобы пенять автовладельцам на невнимательность у собственного дома вечером трудного дня, но решила уточнить: а как в целом организовано оповещение людей, что им надо бы временно прибрать свои машины во дворы или куда-то еще.



Как заявили в комтрансе, в случае с временными знаками и временными ограничениями информирование проводят в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272. Туда включают и ремонты, и ураганы, и мегапробки, и публичные мероприятия, и съемку кино. Согласно документу, сообщают жителям об ограничениях «посредством размещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (доменное имя сайта в сети „Интернет“ — gov.spb.ru), а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда: при принятии Акта об ограничении (прекращении) движения КТ, ГАТИ не позднее чем за два дня».



На сайте комтранса в специальном разделе информация об ограничении движения из-за съемок сериала «Черное облако — 2» датирована 18 октября. Как и на портале дирекции по организации дорожного движения, где есть и схема.



Своя карта ограничений — в связи с производством работ — имеется у ГАТИ. Если туда пришло какое-то распоряжение от комтранса в связи с кино — оно тоже попадет на схему (для этого в фильтре «Распоряжения» надо выбрать «КТ»). Но это факультативно и не относится к обязательному профилю ГАТИ.



Есть портал «Культура Петербурга», где можно найти информацию о «кинознаках». Там «Черное облако» все еще отображается.







