Мы вам сообщим. Как узнать, что вашу машину к утру эвакуируют

При съемках триллера в Петербурге загадочным для местных жителей образом пропали их автомобили. «Фонтанка» разбиралась в этой жуткой истории.
О своих приключениях «Фонтанке» рассказала жительница Петроградского района Ольга. По ее словам, в 7 вечера 21 октября она, как всегда, припарковалась у своего дома на ул. Профессора Попова. Утром, выйдя на улицу, обнаружила, что все места заняты съемочной группой, автомобили жителей эвакуировали. К тому времени здесь уже красовался знак, запрещающий остановку на протяжении вторника — с полуночи до 8 утра. Знак платной парковки зачехлили.
«У нас две машины эвакуировали — мою и мужа, по 3000 за эвакуатор, по 700 — за штрафстоянку и порядка 2500 за такси в детский сад / обратно, в комтранс и потом до штрафстоянки», — описала она только первичные материальные потери, без учета штрафов. И без учета нервов.
В ее изложении выходит, что знаки появились уже после того, как она припарковалась у дома: «„Черное облако“ (а именно второй сезон этого сериала снимают) прилетело неожиданно». «Фонтанка» уточнила у комтранса. Судя по представленным фото, это не так: «кресты» здесь с вечера четверга, это фиксировали для отчета.
Уже ранним утром 21 октября сотрудник комитета проводил видеофиксацию установки знаков на участке ул. Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка. В полной версии он ходит по всему этому отрезку и отчитывается о знаках с обеих сторон.
«Фонтанка» далека от того, чтобы пенять автовладельцам на невнимательность у собственного дома вечером трудного дня, но решила уточнить: а как в целом организовано оповещение людей, что им надо бы временно прибрать свои машины во дворы или куда-то еще.
Как заявили в комтрансе, в случае с временными знаками и временными ограничениями информирование проводят в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272. Туда включают и ремонты, и ураганы, и мегапробки, и публичные мероприятия, и съемку кино. Согласно документу, сообщают жителям об ограничениях «посредством размещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ (доменное имя сайта в сети „Интернет“ — gov.spb.ru), а также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда: при принятии Акта об ограничении (прекращении) движения КТ, ГАТИ не позднее чем за два дня».
На сайте комтранса в специальном разделе информация об ограничении движения из-за съемок сериала «Черное облако — 2» датирована 18 октября. Как и на портале дирекции по организации дорожного движения, где есть и схема.
Своя карта ограничений — в связи с производством работ — имеется у ГАТИ. Если туда пришло какое-то распоряжение от комтранса в связи с кино — оно тоже попадет на схему (для этого в фильтре «Распоряжения» надо выбрать «КТ»). Но это факультативно и не относится к обязательному профилю ГАТИ.
Есть портал «Культура Петербурга», где можно найти информацию о «кинознаках». Там «Черное облако» все еще отображается.
В то же время автоэксперт Дмитрий Попов считает, что с точки зрения «преступления и наказания» неважно, о каких знаках речь — временных или постоянных (кроме, разумеется, постулата о приоритете первых над вторыми). Как неважна и цель, для которой вводятся ограничения. И он напоминает, что для ограничений, связанных именно с запретом остановки, стоянки и въезда, действует требование — оповещение жителей за 20 дней.
Речь идет о ч. 3 ст. 21 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». «Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств, либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения», — говорится в ней. Среди средств такого информирования прописаны официальные сайты профильных органов власти, стенды вблизи нужного адреса и «иные» способы.
«Нельзя просто ночью поставить знаки и утром увезти, — говорит Попов о смысле этого закона. — Если при проверке интернет-ресурсов выяснится, что уведомления за 20 дней не было, то действие знаков можно будет оспорить. Если было — то наоборот. Хотя я понимаю, что сайты ведомств — это не первое чтиво автовладельца по утрам».
Таким образом законодатель пытается предусмотреть ситуацию, при которой человека долго нет по месту жительства. «Эта история с 20 днями появилась сравнительно недавно, — рассказывает эксперт. — И когда определяли срок, то ориентировались на среднюю продолжительность отсутствия, например по причине отпуска».
В комтрансе же настаивают, что федеральный закон описывает порядок при введении ограничений на постоянной основе, а не на временной.
Дмитрий Попов полагает, что когда речь идет о съемках кино и «нарушении в статике» (то есть без движения и без опасности), резоннее было бы переставлять машины на соседние улицы, а не увозить на штрафстоянку. «Но это если нас интересует результат, а не процесс, — уточняет он. — Приподнять, переставить, оповестить автовладельцев — мол, так и так, у нас тут мероприятие, ищите свою машину там-то». При этом он признает, что формально оснований не увезти машину из-под знаков 3.27-3.28 на штрафстоянку нет.
Отдельный разговор — насколько может помочь номер под лобовым стеклом. «Задержание авто — это не наказание. Это мера обеспечения, у которой две задачи: установить нарушителя и пресечь нарушение. И то, и другое достигается за счет звонка по телефону, который оставил водитель. Протокол составили, познакомились, пресекли — и отпустили без эвакуации». Однако такие решения надо проталкивать через федеральный уровень и Госдуму, где понимания они не находят.