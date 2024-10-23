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Общество Технологии «Это жесткий вариант»: в Роскомнадзоре пригрозили блокировкой звонков в мессенджерах

«Это жесткий вариант»: в Роскомнадзоре пригрозили блокировкой звонков в мессенджерах

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7 комментариев

Роскомнадзор может блокировать звонки в мессенджерах для защиты граждан от мошенников. Такое заявление сделал 23 октября глава надзорного ведомства Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр-2024», который проходит на сочинском курорте «Роза Хутор».

«Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры», — сообщил он и уточнил, что сам мессенджер при этом продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.

«Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер (борьбы с телефонным мошенничеством. — Прим. ред.)», — прибавил Липов (цитата по РБК).

Комплекс требований к иностранным мессенджерам в плане пропуска звонков для защиты граждан от мошенников может быть разработан в России по требованию властей. К примеру, мессенджер должен будет дать возможность пользователю самостоятельно ограничивать принятие звонков из-за границы или не занесенных в контакты телефона. Роскомнадзор в таком случае сможет вводить временные запреты для всех звонков через ту или иную платформу вплоть до выполнения этих требований.

«Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут», — заявил глава Роскомнадзора и отметил, что это отдельное регулирование, которое «нужно продумывать». Оно будет дополнительно обсуждаться на полях форума.

Ранее Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки, а компании — обязать предоставлять пользователю информацию о цели звонков.

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Андрей Липов Роскомнадзор РКН Блокировка звонков Мессенджеры Мошенничество Фрод
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Комментарии
7
Akabos
2 часа
Ну, да, ну, да! А чего с телеграммом? чего с запрещенными соцсетями, в которых жены депутатов ноготочки выкладывают?
MrPegge
2 часа
С обычных номеров ежедневно звонят, которые подобрали, осчастливели и тд, их сразу в блок. А в мессенджерах еще ни разу ни кто из уродцев не звонил. Роскомнадзор выходит и есть мошенники? Себе поляну застолбили?
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