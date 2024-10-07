Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки. Компании обяжут предоставлять информацию о цели звонков

Компании, звонящие абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели звонков, иначе такой вызов будет блокироваться. О соответствующем проекте федерального закона 7 октября сообщило Минцифры.

Ведомство предлагает обязать компании, совершающие звонки (особенно массового характера), сообщать своему оператору, кто они и зачем звонят, после чего эти данные передадутся от оператора к оператору, а на телефоне абонента определится источник звонка, и человек сможет отказаться от массовых вызовов или принять только те, что сочтет нужным.

В случае если компания не предоставит требуемую информацию, ее вызов будет блокироваться. Правительству предстоит определить критерии массовых звонков и правила передачи сведений.