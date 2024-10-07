Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 760мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
30 тысяч за оскорбление учителя
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки. Компании обяжут предоставлять информацию о цели звонков

Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки. Компании обяжут предоставлять информацию о цели звонков

1 286
3 комментария

Компании, звонящие абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели звонков, иначе такой вызов будет блокироваться. О соответствующем проекте федерального закона 7 октября сообщило Минцифры.

Ведомство предлагает обязать компании, совершающие звонки (особенно массового характера), сообщать своему оператору, кто они и зачем звонят, после чего эти данные передадутся от оператора к оператору, а на телефоне абонента определится источник звонка, и человек сможет отказаться от массовых вызовов или принять только те, что сочтет нужным.

В случае если компания не предоставит требуемую информацию, ее вызов будет блокироваться. Правительству предстоит определить критерии массовых звонков и правила передачи сведений.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282437267
45 минут
как-о смешно. щаз мошенники зарегят юр. лицо, станут на налоговый учет и озвучат цель звонков. отрицательная селекция, знаете ли, безжалостна, особенно к верхам
Су Люк Ын
4 минуты
вот не надо портить Людям бизнес!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Новости компаний
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37