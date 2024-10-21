На СВО заряжают: «Александр Иванович, помоги!» Как это касается ареста петербуржца и премии США в $10 млн

Артиллеристы пишут на снарядах призыв о помощи, а реактивные заряды несут слоган: «Держись, Серега!». «Фонтанка» нашла адресатов. Один из них — Александр Бастрыкин.

На кадрах с СВО солдаты демонстрируют снаряды с нанесенными надписями: «Александр Иванович, помоги!», «… скрывать! Тайный меценат Серега Иванов — мы в тебя верим! Держись!!!»

Источник: «Фонтанка.ру»

1 из 7 Источник: «Фонтанка.ру»

Формальная логика указывает на попавшего в беду некоего Сергея Иванова, заступиться солдаты просят Александра Ивановича. «Фонтанка» нашла взаимосвязь.

При недавнем обыске в Лисьем Носу у бизнесмена Сергея Иванова оперативники экономической полиции видели письменные благодарности с указанием псевдонима «Тайный меценат».

Источник: «Фонтанка.ру»







При увеличении рассматривается текст: «… Ордена Красной Звезды артиллеристская бригада. Благодарственное письмо Тайному меценату „За Родину“. Командование… выражает благодарность … признательность … от всей души … за поддержку … Начальник штаба …». (По очевидным причинам не раскрываем наименования в/ч).

В редакции нет оснований сомневаться: артиллеристы обращаются к председателю СКР Александру Бастрыкину и сжимают кулаки как раз за этого Сергея Иванова. Тем более, что журналист дозвонился до одного из командиров бригады. Там признали акцию с письмами на снарядах, переспросив: «А в этом есть что-то оскорбительное?» Под слово о неразглашении имени офицер пояснил: «Сергей помогает нам … Отгружает караванами, каждый месяц. … По первой же просьбе».

— Вы знаете, в чем его обвиняют? Понимаете масштаб изъятой наличности?

(В ячейках нескольких отделений банков в Приморском районе Петербурга изъяли 1,7 млрд).

Непечатный ответ «Фонтанка» транслирует осторожно, мол, рядовому и начальствующему составу бригады глубоко безразличны как ячейки, так и прочие новости.

Иванов (ранее Омельницкий) родился в 1980 году под Тверью в семье капитана второго ранга атомной подлодки. Закончил десятилетку в Приморском районе, о высшем образовании неизвестно. Криптовалютой занимается столько, сколько она существует. Богат, делится (от Валаамского монастыря до правительства Крыма и волонтерских движений. Таких, как «ЛизаАлерт»).

Адвокат арестованного Иванова, Николай Нестеров (в прошлом руководил Управлением «К» по борьбе с киберпреступностью) косвенно подтвердил: «Мой подзащитный тратил очень серьезные суммы на поддержку определенной бригады», а наш собеседник (преподаватель IT-стратегий в петербургском вузе), непосредственно занимающийся организацией и логистикой грузов, измерил помощь Иванова «в сотни миллионов рублей». Все же один из сотрудников, участвовавших в обыске у Иванова, парировал журналисту: «Давайте не зарываться — о себе он очень даже не забывал».

Все же в этой истории есть доля идеологического абсурда.

«Фонтанка» указывала на официальные сайты Secret Service USA с информацией о награде в 10 млн долларов за содействие в поимке Сергея Иванова, аналогичные сведения выложены на портале Министерства юстиции США.

Источник: скриншот сайта secretservice.gov







Заочное обвинение Иванову сформулировала прокуратура штата Вирджиния: сговор для хищения банковских переводов, обеспечение работы специальных интернет-ресурсов для кардинга — проведения платежей через карты без ведома владельцев и организация преступного сообщества. Получается, американская и российская правоохраны смотрят на проблему одинаково.

Можно найти совпадение: информация о награде за Иванова в 10 млн долларов появилась в США 26 сентября, а через пять дней (включая выходные) — 2 октября в России начались веерные обыски. Как выяснило наше издание, 26 сентября в Нидерландах по запросу США также вынесли серверы, конфисковали домен, связанный с системой координат Иванова, и арестовали криптовалюты под 7 млн долларов. Однако, по информации «Фонтанки», 30 сентября работа криптобиржи Иванова возобновилась (он все восстановил и решено было справиться с ним физически в буквальном смысле).

Министерство финансов США указывает на биржу Cryptex, работающую в России и подконтрольную Иванову. Заодно там перечисляются скрывшиеся от США на территории России: 19 июля 2024 года два члена российской «Киберармии возрожденной России» (Cyber Army of Russia Reborn), 7 мая 2024 года Дмитрий Хорошев, лидер группы LockBit и 20 февраля 2024 года Иван Кондратьев с другими аффилированными с LockBit. В релизе Минфина США подчеркивается — Россия предоставляет убежище киберпреступникам.

(Российским силовикам есть куда реабилитироваться).

47news дозвонился до Секретной службы США, сообщил о точном местонахождении Иванова, там заинтересовались и обещали сотрудничество. Почитайте.